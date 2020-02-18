«Обмылки» больше не в моде. Изучаем новый KIA Sorento, который вернулся к истокам

Теперь у KIA Sorento есть не только решётка радиатора в виде «носа тигра», но и фары — «тигриные глаза» Фото: KIA

Премьера KIA Sorento нового, четвёртого, поколения состоится лишь в начале марта на Женевском автосалоне, но производитель уже опубликовал первые снимки модели. Сделать это пришлось из-за фотошпионов, которые смогли заснять новинку раньше срока и выложить картинки в Сеть. Смотрим, как изменился корейский кроссовер. Со сменой поколений модель полностью сменила внешность. На смену округлым формам пришли рубленые линии, сделавшие автомобиль более строгим. Похоже, возникшая несколько лет назад мода на «зализанный» вид уходит в прошлое.

KIA Sorento существует уже 18 лет — первая генерация модели вышла в 2002-м Фото: KIA

Об этом же говорят новые фары и радиаторная решётка, объединившиеся в цельную композицию. Под блоком оптики располагаются L-образные дневные ходовые огни, а в бампере разместились противотуманные фары.

По заверениям KIA, автомобиль построили на совершенно новой платформе, которая вводит новые стандарты в сегменте среднеразмерных вседорожников. По сравнению с предшественником у новинки уменьшены свесы, увеличена колёсная база и удлинён капот.

Вместо рычага переключения передач появилась шайба — как у Jaguar Land Rover

Фото: KIA

Салон также полностью пересмотрен. Корейцы говорят, что это одно из лучших и качественных интерьерных пространств, которое можно встретить на их автомобилях. В качестве отделки применяются кожа, металл и имитация дерева. На центральной консоли расположен 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы. Цифровая приборная панель ещё крупнее. Ее диагональ — 12,3 дюйма.

Информации о моторной гамме пока нет. Известно лишь, что в линейке появятся гибридные модификации.

Как вам новый KIA Sorento?

Нынешний Sorento Prime продаётся в России с 2015 года. На текущий момент он представлен с бензиновыми двигателями на 2,4 (188 л. с.) и 3,5 (249 л. с.) литра, а также с 2,2-литровым дизелем (200 л. с.).



Помимо третьего поколения модели, у нас до сих пор реализуют кроссовер второй генерации, появившийся ещё в 2009 году. Судя по всему, модель до сих пор пользуется стабильным спросом. Изучить цены на автомобили и выбрать дилера можно на сайте «Авто.ру».