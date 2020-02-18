«Он мог его просто убить»: в центре Новосибирска избили 14-летнего сына общественника Ростислава Антонова

Пострадавшему мальчику рекомендовано наблюдаться у невролога Фото: Ростислав Антонов

Накануне вечером, 17 февраля, неподалёку от площади Ленина 14-летнего сына знаменитого правозащитника Ростислава Антонова избил мужчина. По словам Ростислава, инцидент произошёл в районе ул. Потанинской, 12 в 18:30. В этот момент его сын возвращался из школы. — Я не знаю, что и думать. Мой сын его даже не видел — он к нему подошёл сзади, развернул его за рукав резко и начал избивать. Вот всё, что знает ребёнок о произошедшем. Первый удар он нанёс ему по лицу, а второй в висок. Сын сперва даже не понял, что происходит, а потом закрыл руками лицо, и его били уже по рукам. Слава Богу, что там мужики оказались рядом, один из машины вышел, начал оттаскивать этого дурака от ребёнка, — рассказал корреспонденту НГС Ростислав Антонов.



По словам общественника, избиение длилось одну или две минуты — подбежавшие на помощь люди задержали дебошира и вызвали полицию. Пока что правозащитник затрудняется утверждать определённо, связано ли это избиение с его профессиональной деятельностью.

— Мне сложно судить. Обычно, как я понимаю, в начале предупреждают, что угроза последует. Но мне нет никаких угроз и предупреждений. Я пока не могу понять, что это было — случайность или нет. Как-то люди проявятся, если это не случайность. Пока я предпочитаю думать, что это совпадение. Меня беспокоит другое — напавшего на ребёнка невозможно наказать. Если ребёнок без серьёзных травм. Получается, что не возбудят даже уголовного дела. Просто административка. Его отпустят, и он завтра придёт к школе и ещё на кого-нибудь нападёт, — беспокоится отец пострадавшего мальчика. Этого мужчину Ростислав никогда не видел ранее — когда они увиделись в отделении полиции, подозреваемый вёл себя неадекватно и выкрикивал в адрес подростка что-то невнятное.

— Я его видел вчера первый раз в жизни. Он вёл себя неадекватно, порывался к моему сыну зачем-то, — недоумевает отец мальчика. — Мне он ничего не высказывал, был сконцентрирован на ребёнке. Что-то хотел от него, непонятно, что. Для взрослого сорокалетнего мужика это было дико. Он вёл себя нервно, говорил что-то бессвязное. Мне сложно сказать, что именно он выкрикивал, мы довольно быстро ушли с ребёнком к инспектору по делам несовершеннолетних, полиция не дала ему ничего сказать. В больнице на Вертковской, 3, куда Ростислав отвёз своего сына на освидетельствование, пострадавшему порекомендовали наблюдаться у невропатолога. — Результатов судмедэкспертизы у меня на руках сейчас нет. Тяжёлых повреждений не выявили, но на учёт мы сейчас должны идти, так как он в висок ребёнку дал со всей дури — он мог его просто убить. Мы зафиксировали побои, будем смотреть, какое будет вынесено решение, и дальше, помимо физического ущерба, есть и моральный ущерб, мы установим личность этого человека, и дальше будем думать, как поступить. Все возможности, которые даёт закон, будем использовать, — рассказал общественник.