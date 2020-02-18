«Открыли огонь по группе из трех мужчин»: на ОбьГЭСе неизвестные в капюшонах устроили стрельбу

Сегодня, 18 февраля, в Новосибирске в микрорайоне ОбьГЭС неизвестные открыли стрельбу по группе людей.

— В 11–30 оказался свидетелем криминальной разборки на углу Гидромонтажной и Молодости. Двое в темных куртках с капюшонами с травматиками открыли огонь по группе из трех мужчин, двое из которых упали и остались лежать, причем один на проезжей части. Стрелявшие скрылись. К потерпевшим подбежали люди стали вызывать скорую. Дальнейшего не видел, — написал в редакцию НГС читатель.

В пресс-службе корреспонденту НГС сообщили, что был факт разборки. Попозже там пообещали рассказать обстоятельства.

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