«Открыли огонь по группе из трех мужчин»: на ОбьГЭСе неизвестные в капюшонах устроили стрельбу

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили инцидент на ОбьГЭСе, уточнив, что речь идёт о драке.
— От жительницы микрорайона, там, где произошёл инцидент, поступило сообщение в полицию о драке. На место выехали сотрудники, задержан один — сейчас с ним работают. Второй (участник драки — Прим.ред.) обратился за помощью. Но там помощь какая — у него повреждено лицо, видимо, во время драки, — уточнили в ведомстве.
В полиции также заявили, что факт применения оружия в конфликте "пока никак не подтверждаем". По их данным, участниками драки стали мужчины в возрасте 40 лет.
В настоящее время сотрудники полиции опрашивают свидетелей происшествия.