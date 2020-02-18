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Криминал Онлайн-трансляция

«Открыли огонь по группе из трех мужчин»: на ОбьГЭСе неизвестные в капюшонах устроили стрельбу

Очевидцы сообщают, что стрелявших было двое

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Очевидцы сообщают о стрельбе в районе улиц Гидромонтажной, Молодости и Софийской

Очевидцы сообщают о стрельбе в районе улиц Гидромонтажной, Молодости и Софийской

Сегодня, 18 февраля, в Новосибирске в микрорайоне ОбьГЭС неизвестные открыли стрельбу по группе людей.

— В 11–30 оказался свидетелем криминальной разборки на углу Гидромонтажной и Молодости. Двое в темных куртках с капюшонами с травматиками открыли огонь по группе из трех мужчин, двое из которых упали и остались лежать, причем один на проезжей части. Стрелявшие скрылись. К потерпевшим подбежали люди стали вызывать скорую. Дальнейшего не видел, — написал в редакцию НГС читатель.

В пресс-службе корреспонденту НГС сообщили, что был факт разборки. Попозже там пообещали рассказать обстоятельства.

Если вы стали очевидцем этого происшествия? Присылайте нам свои сообщения, а также фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили инцидент на ОбьГЭСе, уточнив, что речь идёт о драке.

— От жительницы микрорайона, там, где произошёл инцидент, поступило сообщение в полицию о драке. На место выехали сотрудники, задержан один — сейчас с ним работают. Второй (участник драки — Прим.ред.) обратился за помощью. Но там помощь какая — у него повреждено лицо, видимо, во время драки, — уточнили в ведомстве.

В полиции также заявили, что факт применения оружия в конфликте "пока никак не подтверждаем". По их данным, участниками драки стали мужчины в возрасте 40 лет.

В настоящее время сотрудники полиции опрашивают свидетелей происшествия.

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стрельба
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КОММЕНТАРИИ (22)

Гость
18 фев 2020 в 12:57

НГС превратился в дно

Кек
18 фев 2020 в 12:57

Хорошо, что сейчас не лихие 90ые

Гость
18 фев 2020 в 12:58

Как можно "упасть и не встать" от выстрела из травматики, тем более в зимнее время, когда надета тёплая одежда? Травматика эффективна летом, когда на теле одежды минимум, футболки и рубашки, да и то, только пистолет "Оса", остальное жалкие пукалки!