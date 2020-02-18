Звезда «Дома-2» приехала с выступлением в правительство Новосибирской области

Евгения Феофилактова сегодня приехала в правительство Новосибирской области

Сегодня, 18 февраля, в правительство Новосибирской области приехала с докладом блогер и бывшая участница телепроекта «Дома-2» Евгения Феофилактова.

В правительстве проходит официальное закрытие 9 Потока всероссийского образовательного проекта «Женщина в бизнесе - женщина».

Перед мероприятием Евгения поговорила с корреспондентом Ильей Калининым - она рассказала ему о чём будет речь в её выступлении.

Евгения рассказала, что ей интересна позиция активных женщин, которые отстаивают свои права, развивают интересы и имеют хобби, которые приносят деньги.