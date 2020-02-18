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Звезда «Дома-2» приехала с выступлением в правительство Новосибирской области

Евгения Феофилактова выступит на форуме, посвященном женщинам в бизнесе

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Евгения Феофилактова сегодня приехала в правительство Новосибирской области

Евгения Феофилактова сегодня приехала в правительство Новосибирской области

Сегодня, 18 февраля, в правительство Новосибирской области приехала с докладом блогер и бывшая участница телепроекта «Дома-2» Евгения Феофилактова.

В правительстве проходит официальное закрытие 9 Потока всероссийского образовательного проекта «Женщина в бизнесе - женщина».

Перед мероприятием Евгения поговорила с корреспондентом Ильей Калининым - она рассказала ему о чём будет речь в её выступлении.

Евгения рассказала, что ей интересна позиция активных женщин, которые отстаивают свои права, развивают интересы и имеют хобби, которые приносят деньги.

Мероприятие проходит в малом зале правительства

Мероприятие проходит в малом зале правительства

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"Дом-2"
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КОММЕНТАРИИ (15)

18 фев 2020 в 12:01

Ужас, докатилось правительство.

Гость
18 фев 2020 в 12:01

Ну всё логично,Дом 2 и областное правительство это один уровень.

18 фев 2020 в 12:00

Это кто это