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Недвижимость

Суд из-за отзыва на Flamp: застройщику, который построил дом с гнилыми досками, отказали в иске

Пока решение Арбитражного суда Новосибирской области не вступило в законную силу

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Истец может обжаловать решение суда в течение месяца

Истец может обжаловать решение суда в течение месяца

17 февраля Арбитражный суд Новосибирской области отклонил иск компании «Славянский дом» к своему бывшему клиенту Сергею Кожевникову. Фирма хотела взыскать с ответчика расходы в размере примерно 20 тысяч рублей и опубликовать опровержение информации, которую размещал Сергей в отзыве на сайте Flamp.

Причина конфликта

Конфликт начался с того, что Сергей заказал строительство небольшого дома для отдыха в 2014 году. Работы вела компания «Славянский дом». Строительство закончили за месяц, а обживаться в доме семья Кожевниковых начала в 2016 году. Тогда выяснилось, что на некоторых досках есть следы гниения и жить в помещении нельзя.

После этого Кожевников подал иск к «Славянскому дому» и отсудил у компании 1,2 млн рублей. Историю своей тяжбы он рассказал НГС, а на сайте Flamp разместил негативный отзыв о компании. После этого «Славянский дом» подал к Сергею иск о защите деловой репутации. Компания опротестовывала высказывание Сергея Кожевникова о том, что строительством дома занимались люди, не имеющие специального образования.

Дословно бывший клиент «Славянского дома» написал следующее: «Застройщик рассказывает всё гладко и красиво, можно заслушаться — о том, что был в Канаде, изучал каркасное домостроение, что имеет специальное образование и так далее. Как оказалось на проверке в суде — это всё банальное враньё. Ни у него, ни у его "работников" нет никакого строительного образования».

Судебные разбирательства

На прошлом судебном заседании 12 февраля компания оспаривала то, что руководитель «Славянского дома» Вячеслав Алексейчиков когда-либо говорил, что у него есть строительное образование. Также представитель истца просила назначить судебно-лингвистическую экспертизу высказывания Кожевникова.

Новое заседание прошло 17 февраля. О нём рассказала представитель Сергея Кожевникова Мария Бойцова.

— Изначально рассматривалось ходатайство о назначении лингвистической экспертизы, судом было отказано в данном ходатайстве. После стороны перешли к исследованию, к прениям, и было вынесено решение. Естественно, что истец настаивал на своём иске, мы, естественно, возражали. […] В иске было отказано, — рассказала Мария Бойцова.

Информация о том, что в иске отказано, уже есть на сайте Арбитражного суда. Через пять дней будет изготовлена мотивированная часть решения суда, из которой будет понятно, почему истцу отказали. 

На данный момент решение не вступило в законную силу, «Славянский дом» может обжаловать его в течение месяца.

— Мы не подавали ещё заявления о взыскании судебных расходов, но, безусловно, будем подавать после вступления в законную силу, — рассказала Мария Бойцова.

Представитель ответчика Елена Денисова отказалась дать комментарий по поводу решения суда.

НГС подробнее рассказывал о предыдущем судебном заседании, о том, почему на Сергея Кожевникова подали в суд за клевету, а также о том, как он отсудил у «Славянского дома» 1,2 млн рублей за сгнивший дом.

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КОММЕНТАРИИ (16)

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18 фев 2020 в 11:38

Правильно сделал, высудил свои деньги и других предупредил

Финский дом
18 фев 2020 в 11:38

Опять реклама «Славянского дома» на НГС.

Алексей
18 фев 2020 в 11:47

Директор строительной компании оспаривал в суде, что он когда-либо говорил, что у него есть строительное образование.

Даже не сразу понимаешь всю комичность ситуации)

Это всё что нужно знать о большинстве строительных контор не только Новосибирска, но и России))