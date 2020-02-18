Суд из-за отзыва на Flamp: застройщику, который построил дом с гнилыми досками, отказали в иске

Истец может обжаловать решение суда в течение месяца Фото: Густаво Зырянов

17 февраля Арбитражный суд Новосибирской области отклонил иск компании «Славянский дом» к своему бывшему клиенту Сергею Кожевникову. Фирма хотела взыскать с ответчика расходы в размере примерно 20 тысяч рублей и опубликовать опровержение информации, которую размещал Сергей в отзыве на сайте Flamp. Причина конфликта Конфликт начался с того, что Сергей заказал строительство небольшого дома для отдыха в 2014 году. Работы вела компания «Славянский дом». Строительство закончили за месяц, а обживаться в доме семья Кожевниковых начала в 2016 году. Тогда выяснилось, что на некоторых досках есть следы гниения и жить в помещении нельзя.

После этого Кожевников подал иск к «Славянскому дому» и отсудил у компании 1,2 млн рублей. Историю своей тяжбы он рассказал НГС, а на сайте Flamp разместил негативный отзыв о компании. После этого «Славянский дом» подал к Сергею иск о защите деловой репутации. Компания опротестовывала высказывание Сергея Кожевникова о том, что строительством дома занимались люди, не имеющие специального образования.

Дословно бывший клиент «Славянского дома» написал следующее: «Застройщик рассказывает всё гладко и красиво, можно заслушаться — о том, что был в Канаде, изучал каркасное домостроение, что имеет специальное образование и так далее. Как оказалось на проверке в суде — это всё банальное враньё. Ни у него, ни у его "работников" нет никакого строительного образования». Судебные разбирательства На прошлом судебном заседании 12 февраля компания оспаривала то, что руководитель «Славянского дома» Вячеслав Алексейчиков когда-либо говорил, что у него есть строительное образование. Также представитель истца просила назначить судебно-лингвистическую экспертизу высказывания Кожевникова.