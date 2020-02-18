Мэрия отчиталась о ремонте дороги возле «МЕГИ», где водители массово пробивают колёса

Мэрия Новосибирска отчиталась о ремонте опасного участка дороги в Кировском районе — на него ранее жаловались автомобилисты, которые пробивали колёса из-за ям.
Об опасных ямах с острыми краями напротив ТЦ «МЕГА» мы рассказывали 15 февраля — водители «2ГИС» предупреждали в приложении о сложном участке дороги.
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии корреспонденту НГС пояснили, что ответственность за содержание дорожного полотна по улице Ватутина в районе ТЦ «МЕГА» несёт МКУ «ДЭУ № 4» города Новосибирска. Его уборка там производится каждый день.
— Поддерживающий ремонт дорожного покрытия с применением холодного асфальта установкой ямочного ремонта методом локальной термогенерации («УЯР») в указанном месте выполнен 14 и 17 февраля 2020 года, — уточнили в департаменте.
Также в мэрии подчеркнули, что все вопросы денежной компенсации решаются в судебном порядке.
В начале февраля водители пожаловались на покрытие Октябрьского моста — из-за оттепели там образовались ямы и бугры.