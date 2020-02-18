Мэрия отчиталась о ремонте дороги возле «МЕГИ», где водители массово пробивают колёса

Так выглядели колёса машин многих автомобилистов после проезда по дороге в районе «МЕГИ»

Мэрия Новосибирска отчиталась о ремонте опасного участка дороги в Кировском районе — на него ранее жаловались автомобилисты, которые пробивали колёса из-за ям.



Об опасных ямах с острыми краями напротив ТЦ «МЕГА» мы рассказывали 15 февраля — водители «2ГИС» предупреждали в приложении о сложном участке дороги.



В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии корреспонденту НГС пояснили, что ответственность за содержание дорожного полотна по улице Ватутина в районе ТЦ «МЕГА» несёт МКУ «ДЭУ № 4» города Новосибирска. Его уборка там производится каждый день.

