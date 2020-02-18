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Город Дороги и транспорт

Мэрия отчиталась о ремонте дороги возле «МЕГИ», где водители массово пробивают колёса

Ямочный ремонт на этом участке выполнили дважды за последнюю неделю

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Так выглядели колёса машин многих автомобилистов после проезда по дороге в районе «МЕГИ»

Так выглядели колёса машин многих автомобилистов после проезда по дороге в районе «МЕГИ»

Мэрия Новосибирска отчиталась о ремонте опасного участка дороги в Кировском районе — на него ранее жаловались автомобилисты, которые пробивали колёса из-за ям.

Об опасных ямах с острыми краями напротив ТЦ «МЕГА» мы рассказывали 15 февраля — водители «2ГИС» предупреждали в приложении о сложном участке дороги.

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии корреспонденту НГС пояснили, что ответственность за содержание дорожного полотна по улице Ватутина в районе ТЦ «МЕГА» несёт МКУ «ДЭУ № 4» города Новосибирска. Его уборка там производится каждый день.

— Поддерживающий ремонт дорожного покрытия с применением холодного асфальта установкой ямочного ремонта методом локальной термогенерации («УЯР») в указанном месте выполнен 14 и 17 февраля 2020 года, — уточнили в департаменте.

Также в мэрии подчеркнули, что все вопросы денежной компенсации решаются в судебном порядке.

В начале февраля водители пожаловались на покрытие Октябрьского моста — из-за оттепели там образовались ямы и бугры.

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дорогиямочный ремонт
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КОММЕНТАРИИ (18)

Пеликан
18 фев 2020 в 11:06

В прошлом году там уже делали ремонт, но опять как попало. Бюджет города только на дороги и уходит у наших гор чинуш.

Уссурийский тигр
18 фев 2020 в 11:03

А когда мэрия отчитается о других ямах по городу? Ездить невозможно.

Фото пользователя
18 фев 2020 в 11:02

Пусть там сам Локоть проедет на своем авто, посмотрит как "качественно" его подчиненные работу выполняют.