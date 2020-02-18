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Под Новосибирском сотрудники ДПС задержали велосипедиста — он рассыпал вещество, похожее на коноплю

Содержимое пакета отправлено на экспертизу

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Как утверждают в полиции, найденное вещество очень похоже на коноплю

Как утверждают в полиции, найденное вещество очень похоже на коноплю

В минувшую субботу, 15 февраля, на окраине посёлка Пушной, расположенного в Черепановском районе Новосибирской области, сотрудники Госавтоинспекции задержали человека, двигавшегося на велосипеде по маршруту их патрулирования. Причиной задержания стал пакет с веществом растительного происхождения.

Мужчина сдал сам себя, высыпав из полиэтиленового пакета всё содержимое. 

— Увидев автомобиль ДПС, велосипедист на ходу высыпал из полиэтиленового пакета на снег растительное вещество с характерным запахом дикорастущей конопли. Автоинспекторы задержали мужчину и доставили для разбирательства в районный отдел полиции, — говорится на сайте ведомства.

Как пояснил начальник отделения организации взаимодействия со СМИ майор внутренней службы Антон Сурнин, форма листков растений предварительно говорит о том, что обнаруженное вещество — конопля. 

— Вещество было изъято и направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение по факту незаконного хранения растений, содержащих наркотические вещества, — сообщили в МВД по НСО.

В начале февраля сообщалось, что на месте смертельной вечеринки в Академгородке были найдены приспособления для употребления наркотиков, а дома у организатора гараж-пати, по словам следователей, была обнаружена марихуана.

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ДПСвещество растительного происхождениявелосипедист
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КОММЕНТАРИИ (39)

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18 фев 2020 в 10:08

безобидное растение человеку жизнь испортит....цивилизованный мир уже пересматривает эту тему...а у нас не так давно за самогон сажали...

Сведущий
18 фев 2020 в 10:16

Новость громкая)) но будут проблемы с доказыванием, нет конкретного веса этого вещества, а вдруг вес имеет размер меньший и тянет только на административку, а не уголовку, не известно же толи вещество рассыплено велосипедистом, толи прохожим несколько ранее, толи обоими лицами, после чего перемешалось и отделить один вес(велосипедиста) или вес(другого лица) друг от друга не представиться возможным, а тогда и нет конкретики по весу и обвинение в незаконном обороте(хранении) не предьявить, крупный ли был размер или допустимый только для административки!

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18 фев 2020 в 10:14

у человека, может посевная началась, может вывел морозоустойчивый сорт травы, испытывает для Сибирских условий...не мешайте, вдруг селекция окажется рабочей, а вы загубите в нем, нобелевского лауреата...