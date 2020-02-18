Под Новосибирском сотрудники ДПС задержали велосипедиста — он рассыпал вещество, похожее на коноплю

Как утверждают в полиции, найденное вещество очень похоже на коноплю

В минувшую субботу, 15 февраля, на окраине посёлка Пушной, расположенного в Черепановском районе Новосибирской области, сотрудники Госавтоинспекции задержали человека, двигавшегося на велосипеде по маршруту их патрулирования. Причиной задержания стал пакет с веществом растительного происхождения.



Мужчина сдал сам себя, высыпав из полиэтиленового пакета всё содержимое.

— Увидев автомобиль ДПС, велосипедист на ходу высыпал из полиэтиленового пакета на снег растительное вещество с характерным запахом дикорастущей конопли. Автоинспекторы задержали мужчину и доставили для разбирательства в районный отдел полиции, — говорится на сайте ведомства.