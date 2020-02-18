Под Новосибирском сотрудники ДПС задержали велосипедиста — он рассыпал вещество, похожее на коноплю

В минувшую субботу, 15 февраля, на окраине посёлка Пушной, расположенного в Черепановском районе Новосибирской области, сотрудники Госавтоинспекции задержали человека, двигавшегося на велосипеде по маршруту их патрулирования. Причиной задержания стал пакет с веществом растительного происхождения.
Мужчина сдал сам себя, высыпав из полиэтиленового пакета всё содержимое.
— Увидев автомобиль ДПС, велосипедист на ходу высыпал из полиэтиленового пакета на снег растительное вещество с характерным запахом дикорастущей конопли. Автоинспекторы задержали мужчину и доставили для разбирательства в районный отдел полиции, — говорится на сайте ведомства.
Как пояснил начальник отделения организации взаимодействия со СМИ майор внутренней службы Антон Сурнин, форма листков растений предварительно говорит о том, что обнаруженное вещество — конопля.
— Вещество было изъято и направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение по факту незаконного хранения растений, содержащих наркотические вещества, — сообщили в МВД по НСО.
В начале февраля сообщалось, что на месте смертельной вечеринки в Академгородке были найдены приспособления для употребления наркотиков, а дома у организатора гараж-пати, по словам следователей, была обнаружена марихуана.