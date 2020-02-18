Считаем маткапитал по-новому: Госдума определилась, как будут платить деньги за первенца

На этой неделе Госдума рассмотрит поправки в закон о материнском капитале, которые еще в начале года анонсировал Владимир Путин. Напомним, тогда президент пообещал, что маткапитал гарантируется не только при рождении второго ребенка, но и семьям первенцев. При этом выплата на второго ребенка будет увеличена. До сих пор было не ясно, как именно будет организована выдача сертификатов. Теперь же появился проект поправок, который все разъясняет.
С 1 января 2020 года семья за рождение первенца получает 466 тысяч рублей капитала, а если в этом году появился второй ребенок — 616 тысяч рублей. Если же в 2020-м и последующих годах были рождены и первый, и второй дети, семья получает материнский капитал в полном объеме (466 тысяч) на первого ребенка, а при рождении второго — доплату в размере 150 тысяч рублей.
Рассмотреть законопроект планируется на заседании Госдумы 19 февраля. Это будет уже второе чтение — ранее поправки внесли в проект закона, разрешающего строительство жилых домов на дачных участках за счет средств материнского капитала.
Сейчас материнский капитал назначают при рождении второго или последующих детей, о том, как и на что его можно потратить, мы писали в этом материале. А подробнее обо всех пособиях и выплатах для родителей можно почитать здесь.