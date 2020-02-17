«Когда тебя увидел — это было, как в фильме»: Элджей выпустил новый трек

Новосибирский рэпер Элджей презентовал новый трек Tamagotchi. Об этом стало известно в понедельник, 17 февраля. Как сообщает исполнитель в своём аккаунте в Instagram, Tamagotchi — бонус из нового альбома. В песне нет нецензурных слов, к тому же артист выложил трек со ссылкой на аккаунт своей возлюбленной — Анастасии Ивлеевой. Поклонники сочли этот жест очень милым.

Пост с новым треком появился и в социальной сети «ВКонтакте». За три часа он набрал 82 тысячи просмотров, но администраторы сообщества закрыли комментарии к нему, Если зайти в официальный аккаунт артиста в Instagram, то можно увидеть, что фанаты исполнителя вовсю радуются новому треку и спрашивают, когда уже выйдет новый альбом.

Настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк, он родился 9 июля 1994 года в Новосибирске. Всероссийскую известность ему принес сингл «Розовое вино», который исполнитель выпустил вместе с московским музыкантом Feduk.



В ноябре Элджей выпустил новый трек UFO. Музыку для песни написал нидерландскиий диджей Дон Пепин Шиппер, более известный как Don Diablo.