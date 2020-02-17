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Развлечения

«Когда тебя увидел — это было, как в фильме»: Элджей выпустил новый трек

Артист презентовал песню, которая будет входить в его новый альбом

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Поклонники с нетерпением ждут новый альбом исполнителя

Поклонники с нетерпением ждут новый альбом исполнителя

Новосибирский рэпер Элджей презентовал новый трек Tamagotchi. Об этом стало известно в понедельник, 17 февраля. Как сообщает исполнитель в своём аккаунте в Instagram, Tamagotchi — бонус из нового альбома. В песне нет нецензурных слов, к тому же артист выложил трек со ссылкой на аккаунт своей возлюбленной — Анастасии Ивлеевой. Поклонники сочли этот жест очень милым.

Пост с новым треком появился и в социальной сети «ВКонтакте». За три часа он набрал 82 тысячи просмотров, но администраторы сообщества закрыли комментарии к нему, Если зайти в официальный аккаунт артиста в Instagram, то можно увидеть, что фанаты исполнителя вовсю радуются новому треку и спрашивают, когда уже выйдет новый альбом.

Артист порадовал фанатов треком из нового альбома

Артист порадовал фанатов треком из нового альбома

Настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк, он родился 9 июля 1994 года в Новосибирске. Всероссийскую известность ему принес сингл «Розовое вино», который исполнитель выпустил вместе с московским музыкантом Feduk.

В ноябре Элджей выпустил новый трек UFO. Музыку для песни написал нидерландскиий диджей Дон Пепин Шиппер, более известный как Don Diablo. 

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Элджейновый трек
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КОММЕНТАРИИ (63)

Гость
17 фев 2020 в 22:06

Очень люблю Элджея и часто слушаю его треки,они реально крутые.Но директор запрещает.Он говорит,что надо слушать музон про жизнь.и это шансон.

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17 фев 2020 в 22:42

А как же я? Покорная и верная.

Фото пользователя
17 фев 2020 в 22:26

зачем ЭТО показывают на ночь??