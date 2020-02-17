Chery Tiggo стал семиместным и получил турбомотор. Рассказываем подробнее о новом поколении модели

Tiggo 8 — первый семиместный кроссовер Chery Фото: Chery

Российский офис Chery раскрыл новые подробности о большом семиместном кроссовере Tiggo 8, продажи которого стартуют в марте этого года. Производитель подтвердил, что автомобиль предложат с турбомотором объемом 2,0 литра (170 л. с.) и бесступенчатой трансмиссией. С такой силовой установкой разгон до 100 км/ч займёт ровно 10 секунд — такую же динамику обеспечивает SKODA Kodiaq с турбированным агрегатом на 1,4 литра (150 л. с.) или KIA Sorento Prime с базовым атмосферником 2,4 литра (188 л. с.). Сравнения неслучайны — по размерам новый Tiggo сравним с упомянутыми моделями.

Как вам Chery Tiggo 8?

В смешанном режиме китайская новинка будет потреблять 8,2 литра на 100 километров пути. Заправлять автомобиль разрешено бензином АИ-92. Максимальная скорость составит 200 км/ч .

Машина получит полностью светодиодную оптику с динамическими указателями поворота и двухцветные колёсные диски на 18 дюймов. Среди опций есть система дистанционного запуска двигателя, бесключевой доступ и электропривод задней двери. Также Chery Tiggo 8 получил «зимний» пакет, включающий в себя обогрев сидений, руля, боковых зеркал, лобового и заднего стёкол, а также форсунок омывателя.

У новинки есть электрическая регулировка сидений и регулировка поясничного подпора Фото: Chery

Tiggo 8 — самый крупный представитель марки Chery. В длину автомобиль достигает 4700 мм. Дорожный просвет — 190 мм. Угол въезда равен 20 градусам, угол съезда — 23 градусам. При этом использовать машину на бездорожье вряд ли получится — привод у неё может быть только передним, так что титул кроссовера он носит не вполне заслуженно.

Багажник вмещает в себя до 1932 литров при сложенных задних сиденьях Фото: Chery