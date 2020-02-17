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Chery Tiggo стал семиместным и получил турбомотор. Рассказываем подробнее о новом поколении модели

Его главная проблема — отсутствие полного привода

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Tiggo 8 — первый семиместный кроссовер Chery

Tiggo 8 — первый семиместный кроссовер Chery

Российский офис Chery раскрыл новые подробности о большом семиместном кроссовере Tiggo 8, продажи которого стартуют в марте этого года.

Производитель подтвердил, что автомобиль предложат с турбомотором объемом 2,0 литра (170 л. с.) и бесступенчатой трансмиссией. С такой силовой установкой разгон до 100 км/ч займёт ровно 10 секунд — такую же динамику обеспечивает SKODA Kodiaq с турбированным агрегатом на 1,4 литра (150 л. с.) или KIA Sorento Prime с базовым атмосферником 2,4 литра (188 л. с.). Сравнения неслучайны — по размерам новый Tiggo сравним с упомянутыми моделями. 

Как вам Chery Tiggo 8?

    В смешанном режиме китайская новинка будет потреблять 8,2 литра на 100 километров пути. Заправлять автомобиль разрешено бензином АИ-92. Максимальная скорость составит 200 км/ч.

    Машина получит полностью светодиодную оптику с динамическими указателями поворота и двухцветные колёсные диски на 18 дюймов. Среди опций есть система дистанционного запуска двигателя, бесключевой доступ и электропривод задней двери. Также Chery Tiggo 8 получил «зимний» пакет, включающий в себя обогрев сидений, руля, боковых зеркал, лобового и заднего стёкол, а также форсунок омывателя.

    У новинки есть электрическая регулировка сидений и регулировка поясничного подпора

    У новинки есть электрическая регулировка сидений и регулировка поясничного подпора

    Tiggo 8 — самый крупный представитель марки Chery. В длину автомобиль достигает 4700 мм. Дорожный просвет — 190 мм. Угол въезда равен 20 градусам, угол съезда — 23 градусам. При этом использовать машину на бездорожье вряд ли получится — привод у неё может быть только передним, так что титул кроссовера он носит не вполне заслуженно.

    Багажник вмещает в себя до 1932 литров при сложенных задних сиденьях

    Багажник вмещает в себя до 1932 литров при сложенных задних сиденьях

    Информации о ценах и комплектациях новинки пока нет. Их объявят ближе к началу продаж. Пока можете посравнивать цены других семиместных вседорожников из Китая.

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    CheryTiggo 8новинки
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    КОММЕНТАРИИ (16)

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    17 фев 2020 в 19:42

    Я очень брезглива и не могу стойко переносить слюни и сопли окружающих. Это бесит.... имейте хотя бы носовые платки с собой!

    Фото пользователя
    17 фев 2020 в 20:32

    Какие формы. Красавец.

    Фото пользователя
    17 фев 2020 в 20:26

    А я жду на день рождение ТOYOTA HIGHLANDAR.