В Москве нашли 17-летнюю девушку из Новосибирска — она пропала из общежития на Первомайке в прошлом году

В Москве нашли 17-летнюю жительницу Новосибирска, пропавшую 26 декабря прошлого года. Информация об этом появилась сегодня, 17 февраля, в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт».
В МВД России по Новосибирской области подтвердили, что подросток действительно найден.
— Обнаружена в Москве сотрудниками отдела полиции «Первомайский» управления МВД по Новосибирску. Жива-здорова, передана органам опеки, которые доставят её в Новосибирск, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре МВД по НСО.
Официальным представителем подростка является опека Первомайского района — там отказались рассказывать, когда девушку привезут в Новосибирск.
Как рассказали сотрудники колледжа, где училась девушка, о том, что их подопечную нашли в Москве, им стало известно ещё на прошлой неделе, однако никаких обстоятельств её обнаружения они не знают.
В минувшую субботу в Новосибирске стало известно о пропаже в Октябрьском районе 12-летнего мальчика. Глубокой ночью поиски были остановлены, в подъезде ребёнка обнаружил его брат.