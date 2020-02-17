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В Москве нашли 17-летнюю девушку из Новосибирска — она пропала из общежития на Первомайке в прошлом году

Теперь опека должна будет доставить её в Новосибирск

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О местонахождении несовершеннолетней не было известно с 26 декабря прошлого года

О местонахождении несовершеннолетней не было известно с 26 декабря прошлого года

В Москве нашли 17-летнюю жительницу Новосибирска, пропавшую 26 декабря прошлого года. Информация об этом появилась сегодня, 17 февраля, в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт». 

В МВД России по Новосибирской области подтвердили, что подросток действительно найден. 

— Обнаружена в Москве сотрудниками отдела полиции «Первомайский» управления МВД по Новосибирску. Жива-здорова, передана органам опеки, которые доставят её в Новосибирск, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре МВД по НСО.

Официальным представителем подростка является опека Первомайского района — там отказались рассказывать, когда девушку привезут в Новосибирск.

Как рассказали сотрудники колледжа, где училась девушка, о том, что их подопечную нашли в Москве, им стало известно ещё на прошлой неделе, однако никаких обстоятельств её обнаружения они не знают. 

В минувшую субботу в Новосибирске стало известно о пропаже в Октябрьском районе 12-летнего мальчика. Глубокой ночью поиски были остановлены, в подъезде ребёнка обнаружил его брат.

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КОММЕНТАРИИ (8)

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17 фев 2020 в 18:52

Девочка, не переживай. Через год сможешь не отчитывать перед родней.

Гость
17 фев 2020 в 18:59

Ну вот обломили девчонку.
Она за своим возлюбленным с Затулинки, который к Бузовой сбежал, рванула, а тут бац, сотрудники полиции.

Гость
17 фев 2020 в 18:54

Я в 17 лет уже на стройке вкалывал и содержал не работающих родителей и бабушку с дедушкой. Современные же подростки только создают проблемы.