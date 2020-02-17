В Москве нашли 17-летнюю девушку из Новосибирска — она пропала из общежития на Первомайке в прошлом году

О местонахождении несовершеннолетней не было известно с 26 декабря прошлого года

В Москве нашли 17-летнюю жительницу Новосибирска, пропавшую 26 декабря прошлого года. Информация об этом появилась сегодня, 17 февраля, в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт».

В МВД России по Новосибирской области подтвердили, что подросток действительно найден.



— Обнаружена в Москве сотрудниками отдела полиции «Первомайский» управления МВД по Новосибирску. Жива-здорова, передана органам опеки, которые доставят её в Новосибирск, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре МВД по НСО.