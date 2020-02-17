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Весна Зима

Почему февраль больше похож на март: изучаем прогноз погоды до конца зимы в Новосибирске

Новосибирскую область ждёт постепенное потепление и осадки в виде умеренного и мокрого снега

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Февраль в этом году похож на март, считают синоптики

Февраль в этом году похож на март, считают синоптики

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в области до конца февраля. Вторая декада месяца оказалась аномально тёплой — ожидается, что температура третьей декады также будет выше нормы.

— Погода более типичная для марта, нежели для февраля, — отметил пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Тёплая вторая декада февраля была выше климатической нормы на 4–5 градусов. Синоптики прогнозируют, что такой процесс продержится и дальше, третья декада месяца будет в среднем теплее нормы.

На этих выходных была солнечная погода:

— Комфортная погода была связана с высоким атмосферным давлением и стала следствием монгольского антициклона, но сейчас она меняется, начинается облачность, — объяснил корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Смена циклона вызвала снегопады сегодня ночью.

— В последующие дни мы будем находиться под влиянием циклонической деятельности, только не столько из Казахстана, сколько из районов среднего Урала — ожидаются циклоны уже атлантического происхождения. Поэтому в ближайшие дни мы всё-таки предполагаем погоду преимущественно с осадками в виде снега или, может, даже мокрого снега. Разница интенсивности от слабого снега до умеренного. Возможен мокрый снег, особенно в дневное время. Порывистый ветер местами до 15–17 м/сек.

По данным сайта Гидрометцентра, сегодня, 17 февраля, во второй половине дня — небольшой снег, местами умеренный. Ветер юго-восточный 3–8 м/сек. Температура воздуха составит -2… -4 °C. На дорогах гололедица. В ближайшие дни дневная температура воздуха в Новосибирске составит от -1 до -8 градусов мороза. По словам Ренада Ягудина, 20 февраля может быть даже более высокая температура. Ночью не ниже -5… -10 градусов мороза. А днём от -4 до +1 градуса Цельсия.

Актуальную температуру воздуха с собственной метеостанции НГС на крыше Ленина, 12 всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА. Что делать, чтобы не упасть, можно прочитать здесь

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прогноз погоды
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КОММЕНТАРИИ (28)

Лена
17 фев 2020 в 19:34

Главное, чтобы на 8 марта было -50.Чтобы не было этих дешманских тюльпанчиков, которыми так любят многие мужики, знаки ,,внимания" проявлять.

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17 фев 2020 в 19:34

Быстрей бы Апрель наступил!😎

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17 фев 2020 в 19:31

Я бы всех китайцев проводила домой навсегда. Для чего они здесь нужны?