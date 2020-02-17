Почему февраль больше похож на март: изучаем прогноз погоды до конца зимы в Новосибирске

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в области до конца февраля. Вторая декада месяца оказалась аномально тёплой — ожидается, что температура третьей декады также будет выше нормы.
— Погода более типичная для марта, нежели для февраля, — отметил пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Тёплая вторая декада февраля была выше климатической нормы на 4–5 градусов. Синоптики прогнозируют, что такой процесс продержится и дальше, третья декада месяца будет в среднем теплее нормы.
На этих выходных была солнечная погода:
— Комфортная погода была связана с высоким атмосферным давлением и стала следствием монгольского антициклона, но сейчас она меняется, начинается облачность, — объяснил корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Смена циклона вызвала снегопады сегодня ночью.
— В последующие дни мы будем находиться под влиянием циклонической деятельности, только не столько из Казахстана, сколько из районов среднего Урала — ожидаются циклоны уже атлантического происхождения. Поэтому в ближайшие дни мы всё-таки предполагаем погоду преимущественно с осадками в виде снега или, может, даже мокрого снега. Разница интенсивности от слабого снега до умеренного. Возможен мокрый снег, особенно в дневное время. Порывистый ветер местами до 15–17 м/сек.
По данным сайта Гидрометцентра, сегодня, 17 февраля, во второй половине дня — небольшой снег, местами умеренный. Ветер юго-восточный 3–8 м/сек. Температура воздуха составит
Актуальную температуру воздуха с собственной метеостанции НГС на крыше Ленина, 12 всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА. Что делать, чтобы не упасть, можно прочитать здесь.