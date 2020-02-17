Почему февраль больше похож на март: изучаем прогноз погоды до конца зимы в Новосибирске

Февраль в этом году похож на март, считают синоптики

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в области до конца февраля. Вторая декада месяца оказалась аномально тёплой — ожидается, что температура третьей декады также будет выше нормы.



— Погода более типичная для марта, нежели для февраля, — отметил пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.



Тёплая вторая декада февраля была выше климатической нормы на 4–5 градусов. Синоптики прогнозируют, что такой процесс продержится и дальше, третья декада месяца будет в среднем теплее нормы.

