Собаку, застрявшую на острове посреди реки, спасли — вопреки её желанию (и это попало на видео)

Спасатели смогли найти животное и доставить на берег Фото: Густаво Зырянов

В Новосибирске спасатели МАСС спасли ньюфаундленда — собака застряла на острове Саранок посреди Оби. Ранее животное заметили жители Заельцовского района и обратились за помощью к различным службам.



Спасатели несколько раз проплыли мимо острова прежде, чем обнаружили пропавшую собаку Видео: Густаво Зырянов

За собакой отправились специалисты на многофункциональном судне-аэроботе «Тайфун-1000К». Они несколько раз проплыли мимо острова прежде, чем животное удалось заметить.

— Несколько раз мимо проехали, не видят её, а сверху видно, со стройки, дала номер человека им, чтобы проще было координировать, — рассказала НГС очевидица Дарья Елисеева.



Спасатели МАСС добрались до острова на специальном судне Фото: Густаво Зырянов

— Сотрудники службы МАСС созвонились с хозяевами собаки и попросили дождаться спасателей и самим не предпринимать никаких действий во избежание несчастных случаев. К острову вышел аэробот «Тайфун» службы МАСС с двумя спасателями на борту. Спасатели вместе с хозяином собаки переправились на остров, обошли его два раза и обнаружили животное, которое от них убегало по снегу. С трудом хозяину собаки и спасателям удалось её подманить и поймать. После чего животное было доставлено на берег вместе с хозяином. Спасибо всем неравнодушным людям, принимавшим участие в спасении животного, — написали об операции в группе спасателей МАСС.



Собака не сразу подошла к спасателям - а во время спасательной операции она сопротивлялась и не хотела идти на борт

Хозяйка животного, Татьяна, осталась ждать супруга и спасателей на берегу. Женщина сообщила корреспонденту НГС, что у них пропали две собаки.

— Одну нашли, вторую — не нашли. Мы не знаем, как она туда попала, их могли только вывезти туда. Они переплыть не смогли бы, очень большое расстояние, — рассказала владелица, когда спасатели доставили животное на берег.



Хозяева не знают, как собака могла попасть на остров Фото: Густаво Зырянов