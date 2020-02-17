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Собаку, застрявшую на острове посреди реки, спасли — вопреки её желанию (и это попало на видео)

Ньюфаундленда на аэроботе вывезли спасатели

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Спасатели смогли найти животное и доставить на берег

Спасатели смогли найти животное и доставить на берег

В Новосибирске спасатели МАСС спасли ньюфаундленда — собака застряла на острове Саранок посреди Оби. Ранее животное заметили жители Заельцовского района и обратились за помощью к различным службам.

Спасатели несколько раз проплыли мимо острова прежде, чем обнаружили пропавшую собаку

За собакой отправились специалисты на многофункциональном судне-аэроботе «Тайфун-1000К». Они несколько раз проплыли мимо острова прежде, чем животное удалось заметить.

— Несколько раз мимо проехали, не видят её, а сверху видно, со стройки, дала номер человека им, чтобы проще было координировать, — рассказала НГС очевидица Дарья Елисеева.

Спасатели МАСС добрались до острова на специальном судне

Спасатели МАСС добрались до острова на специальном судне

— Сотрудники службы МАСС созвонились с хозяевами собаки и попросили дождаться спасателей и самим не предпринимать никаких действий во избежание несчастных случаев. К острову вышел аэробот «Тайфун» службы МАСС с двумя спасателями на борту. Спасатели вместе с хозяином собаки переправились на остров, обошли его  два раза и обнаружили животное, которое от них убегало по снегу. С трудом хозяину собаки и спасателям удалось её подманить и поймать. После чего животное было доставлено на берег вместе с хозяином. Спасибо всем неравнодушным людям, принимавшим участие в спасении животного, — написали об операции в группе спасателей МАСС.

Собака не сразу подошла к спасателям - а  во время спасательной операции она сопротивлялась и не хотела идти на борт

Хозяйка животного, Татьяна, осталась ждать супруга и спасателей на берегу. Женщина сообщила корреспонденту НГС, что у них пропали две собаки.

— Одну нашли, вторую — не нашли. Мы не знаем, как она туда попала, их могли только вывезти туда. Они переплыть не смогли бы, очень большое расстояние, — рассказала владелица, когда спасатели доставили животное на берег.

Хозяева не знают, как собака могла попасть на остров

Хозяева не знают, как собака могла попасть на остров

Ранее НГС рассказывал историю спасения собаки, которую увезли из Абхазии в Новосибирск. Её спасли волонтёры, и теперь у животного есть любящий хозяин.

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Заельцовский районспасатели МАССсобака
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КОММЕНТАРИИ (32)

Гость
17 фев 2020 в 18:11

В первую очередь надо спасать людей, а не собак. Но до зоозащитников это никак не дойдет.

Фото пользователя
17 фев 2020 в 18:12

Как-то странно - как собаки оказались на острове? Не специально ли их вывезли и там оставили?

чел
17 фев 2020 в 18:16

имею спросить,хозяева оплатили спасение собаки,или спасали за счет бюджета?