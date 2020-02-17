Возвращение блудной «Нексии»: популярные бюджетники Chevrolet снова появятся в России

В марте 2020 года в России возобновятся продажи бюджетных моделей марки Chevrolet, которые когда-то были в российском топе продаж. Первыми на рынок выйдут компактный хэтчбек Spark, а также четырехдверки Nexia (бывший Chevrolet Aveo) и Cobalt. Об этом сообщает пресс-служба узбекского завода UzAuto Motors — производителя данных машин.

С конца 2015 года модели Chevrolet поставлялись в Россию под новой узбекской маркой Ravon, пришедшей на смену популярному бренду Daewoo. Пятидверка Chevrolet Spark называлась Ravon R2, а седаны носили имена Ravon Nexia R3 и Ravon R4 соответственно. В 2018 году начались перебои с поставками, а в 2019 году продажи полностью прекратились. Сейчас на «Авто.ру» можно найти не более ста новых автомобилей Ravon , но к середине 2020 года марка полностью покинет рынок.

Модели Nexia продавались под марками Daewoo и Ravon, а теперь они получат шильдик Chevrolet

Напомним, бренд Ravon был создан после того, как американский концерн General Motors решил свернуть в России продажи недорогих автомобилей, оставив под маркой Chevrolet лишь премиальные Tahoe, Camaro и Corvette. Судя по всему, идея с собственным именем не увенчалась успехом: россияне не ассоциировали модели ни с Chevrolet, ни с Daewoo.



Автомобили Chevrolet также вернутся в Республику Беларусь и Казахстан. При этом из самого Узбекистана они не уходили: на местный рынок марку Ravon даже не выводили.



В то же время внедорожник Chevrolet Niva скоро прекратит свое существование. Совсем скоро его переименуют в LADA.

Чуть ранее в России снова появилась марка Opel, которая уходила вместе с Chevrolet.