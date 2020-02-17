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Возвращение блудной «Нексии»: популярные бюджетники Chevrolet снова появятся в России

Автомобилям Ravon из Узбекистана вернут шильдики Chevrolet

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Chevrolet Cobalt появится в России в новом обличии

Chevrolet Cobalt появится в России в новом обличии

В марте 2020 года в России возобновятся продажи бюджетных моделей марки Chevrolet, которые когда-то были в российском топе продаж. Первыми на рынок выйдут компактный хэтчбек Spark, а также четырехдверки Nexia (бывший Chevrolet Aveo) и Cobalt. Об этом сообщает пресс-служба узбекского завода UzAuto Motors — производителя данных машин.

Со временем модельный ряд будет расширен: возможно, в список добавится кроссовер. 

Хорошая ли новость — возвращение недорогих Chevrolet в Россию?

    С конца 2015 года модели Chevrolet поставлялись в Россию под новой узбекской маркой Ravon, пришедшей на смену популярному бренду Daewoo. Пятидверка Chevrolet Spark называлась Ravon R2, а седаны носили имена Ravon Nexia R3 и Ravon R4 соответственно. В 2018 году начались перебои с поставками, а в 2019 году продажи полностью прекратились. Сейчас на «Авто.ру» можно найти не более ста новых автомобилей Ravon, но к середине 2020 года марка полностью покинет рынок.

    Модели Nexia продавались под марками Daewoo и Ravon, а теперь они получат шильдик Chevrolet

    Модели Nexia продавались под марками Daewoo и Ravon, а теперь они получат шильдик Chevrolet

    Напомним, бренд Ravon был создан после того, как американский концерн General Motors решил свернуть в России продажи недорогих автомобилей, оставив под маркой Chevrolet лишь премиальные Tahoe, Camaro и Corvette. Судя по всему, идея с собственным именем не увенчалась успехом: россияне не ассоциировали модели ни с Chevrolet, ни с Daewoo.

    Автомобили Chevrolet также вернутся в Республику Беларусь и Казахстан. При этом из самого Узбекистана они не уходили: на местный рынок марку Ravon даже не выводили.

    В то же время внедорожник Chevrolet Niva скоро прекратит свое существование. Совсем скоро его переименуют в LADA.

    Чуть ранее в России снова появилась марка Opel, которая уходила вместе с Chevrolet. 

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    ChevroletNexiaCobalt
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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    17 фев 2020 в 17:37

    Недомашины из стран третьего мира для скрепной Сверхдержавы. Технологии конца 1970-гг целиком и полностью заимствованные технической частью с Опеля Кадетт. Немцы уже забыли что вообще когда то был. И только для россиян это выдается за великое благо.

    17 фев 2020 в 17:27

    Опять везут какой-то хлам. привезите нормальные универсалы класса С, даже без полного привода, и минивэны типа Ford C-Max и S-Max.

    c богаткова
    17 фев 2020 в 17:17

    Хороший автомобиль, многие мои подчиненные нам нем ездят. Но лично я предпочитаю бугатти тайп атлантик 1936 г.в. и на нем езжу.