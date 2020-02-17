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Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Женщину госпитализируют, еще несколько наших соотечественников остаются на корабле

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Лайнер находится на карантине с начала февраля

Лайнер находится на карантине с начала февраля

Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Японии. Пациентка будет госпитализирована.

Лайнер Diamond Princess находится на карантине в Йокогаме с начала февраля. На борту около 3,7 тысячи пассажиров. По последним данным, болезнь выявили больше чем у 350 из них. Житель Омска Сергей Попов также находится на зараженном лайнере. Мы опубликовали его дневник, в котором он рассказывает о жизни на корабле.

О новой болезни стало известно в декабре прошлого года — власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Ее зарегистрировали в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось 7 января 2020 года: это коронавирус 2019-nCoV. Власти Китая начали принимать экстренные меры по предотвращению эпидемии. Российские власти подключились в конце января. Премьер-министр поручил закрыть границы на Дальнем Востоке, были приостановлены полеты в Китай и проведена эвакуация российских граждан из КНР.

Первые зараженные коронавирусом в России были обнаружены 31 января. По актуальным данным на сегодняшний день, вирус выявили почти у 72 тысяч человек. 1775 скончались от 2019-nCoV.

Если вы находитесь на лайнере, у вас есть информация о происходящем — пишите на почту rednews@iportal.ru или в мессенджеры по номеру +7 909 704-57-70.

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здоровьекоронавирусDiamond Princess
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КОММЕНТАРИИ (23)

такейинадо
17 фев 2020 в 17:03

Нисколько не жалко. В Японии вообще не безопасно. У нас гораздо безопаснее, чище. От всяких суши вообще одни отравления.

17 фев 2020 в 17:10

если продолжать держать их в одной консервной банке, ясное дело, - поперезаражаются все поголовно.

Царь царей
17 фев 2020 в 17:07

На данный момент общее количество случаев заражения 71351, выздоровело 11175, летальных исходов 1775, и еще 10349 находятся в тяжелом либо критическом состоянии. Что бы тут не писали местные эксперты, данный вирус весьма серьезен надеюсь карантинные меры и наступление весны-лета снизят активность распространения вируса, а к новой вспышке уже будет готова вакцина, или понятное лечение.