«Птиц 20 возле нее кружатся»: собака застряла на острове посреди реки — на помощь отправились спасатели

Спасатели вместе с хозяином собаки направились на помощь животному Фото: Густаво Зырянов

17 февраля жители Новосибирска увидели на небольшом острове Саранок в Заельцовском районе собаку, которая не может выбраться обратно на берег. Они обратились за помощью к спасателям, чтобы те помогли животному.

— У меня там друг работает, там по соседству с домом Сухарная, 109 строится комплекс «Бирюзовая жемчужина». Собаку увидели сегодня, днём вчера ее не было, возможно, перебралась вечером, туман был, не было видно. Позвонили в 112, там сказали, что таким не занимаются, сказали позвонить по номеру 077 и спросить там службы по помощи для животных, по номеру 077 сказали, что таких служб нет, порекомендовали попробовать обратиться в питомник для собак, — рассказала НГС жительница Новосибирска Дарья Елисеева.



В службе 112 подтвердили, что такой вызов действительно поступил сегодня в 14:30. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— Сейчас данная информация передана муниципальной аварийно-спасательной службе, у которой есть соответствующее судно, они уже попробуют что-то сделать, — рассказали в ГУ МЧС. Дарья Елисеева прислала НГС фото с места происшествия. На нём видно только тёмное пятно.



С большого расстояния животное сложно разглядеть Фото: Дарья Елисеева

— Тут видно только что-то тёмное, там собака и птиц 20 возле нее кружатся, ждут пока умрет, — объяснила девушка.

Во время подготовки этой новости выяснилось, что уже нашлись хозяева собаки, они едут на место. Спасатели встретятся с хозяевамина берегу реки напротив острова Саранок, на котором находится собака. Владелец животного поплывёт с ними, чтобы собака подпустила людей к себе. — Спасатели вышли на многофункциональном судне-аэроботе «Тайфун-1000К», которое и по льду, и по воде ходит. Они идут по фарватеру реки Обь, — рассказал начальник МАСС Дмитрий Фокин.