Банки Новосибирска начали выдавать дешёвую ипотеку для семей с особыми детьми

Правительство РФ решило помогать с ипотекой не только семьям с двумя и более детьми, но и с детьми-инвалидами

Сегодня, 17 февраля, «Райффайзенбанк» заявил о том, что предлагает ипотеку по ставке 4,99% для семей с особыми детьми. На неё могут претендовать семьи, в которых есть ребёнок с особенностями развития — достаточно справки об инвалидности, неважно, временная она или постоянная.

Раньше госпрограмма действовала на покупку квартир в новостройках только для семей, где второй или последующие дети рождены с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года . В ноябре 2019 года Правительство РФ расширило её и для семей, в которых есть ребёнок-инвалид.

Банки в Новосибирске стали активно подключаться к госпрограмме субсидирования ипотечной ставки для семей с детьми-инвалидами.

— При этом не имеют значения его год рождения или количество детей в семье. Для того чтобы получить льготы, достаточно одной справки, подтверждающей состояние здоровья особого ребёнка, — рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам «Райффайзенбанка» Андрей Спиваков.

Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальная сумма кредита для Новосибирска — 6 миллионов рублей.



Несколько других новосибирских банков также подтвердили, что поддерживают программу субсидирования ипотечной ставки до 5% для семей с детьми-инвалидами.

Как сообщили в пресс-службе «Абсолют Банка», они такую программу запустили в декабре.

В «Дом.рф» рассказали, что запустили программу для семей с детьми-инвалидами 23 декабря 2019 года .

На сайтах банков новую программу можно найти в разделе «Семейная ипотека».