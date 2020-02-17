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Недвижимость

Банки Новосибирска начали выдавать дешёвую ипотеку для семей с особыми детьми

«Детскую» ипотеку теперь могут получить семьи с детьми-инвалидами

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Правительство РФ решило помогать с ипотекой не только семьям с двумя и более детьми, но и с детьми-инвалидами

Правительство РФ решило помогать с ипотекой не только семьям с двумя и более детьми, но и с детьми-инвалидами

Банки в Новосибирске стали активно подключаться к госпрограмме субсидирования ипотечной ставки для семей с детьми-инвалидами.

Раньше госпрограмма действовала на покупку квартир в новостройках только для семей, где второй или последующие дети рождены с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В ноябре 2019 года Правительство РФ расширило её и для семей, в которых есть ребёнок-инвалид.

Сегодня, 17 февраля, «Райффайзенбанк» заявил о том, что предлагает ипотеку по ставке 4,99% для семей с особыми детьми. На неё могут претендовать семьи, в которых есть ребёнок с особенностями развития — достаточно справки об инвалидности, неважно, временная она или постоянная.

— При этом не имеют значения его год рождения или количество детей в семье. Для того чтобы получить льготы, достаточно одной справки, подтверждающей состояние здоровья особого ребёнка, — рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам «Райффайзенбанка» Андрей Спиваков.

Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальная сумма кредита для Новосибирска — 6 миллионов рублей. 

Несколько других новосибирских банков также подтвердили, что поддерживают программу субсидирования ипотечной ставки до 5% для семей с детьми-инвалидами.

Как сообщили в пресс-службе «Абсолют Банка», они такую программу запустили в декабре. 

В «Дом.рф» рассказали, что запустили программу для семей с детьми-инвалидами 23 декабря 2019 года.

На сайтах банков новую программу можно найти в разделе «Семейная ипотека». 

Банки продолжают снижать ипотечные ставки и по общим программам — некоторые из них после февральского снижения ключевой ставки ЦБ РФ понизили свои ставки на 0,4–0,5 процентных пункта.

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КОММЕНТАРИИ (10)

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17 фев 2020 в 17:37

Раньше выдавали квартиры бесплатно, а сейчас какие-то ипотеки придумали.

Гость
17 фев 2020 в 17:37

Чем они особые? Давайте называть своими именами.

Гость
17 фев 2020 в 17:53

Спасибо за ценную новость. Надо будет найти РСП и можно получить ипотеку льготную.