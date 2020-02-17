В Новосибирском доме ветеранов уволили директора — туда приезжала проверка

Волонтёры жаловались на Новосибирский дом ветеранов, куда в последнее время их перестали пускать

— Да, действительно, сегодня расторгнут трудовой договор с Пугачёвой Ларисой Дмитриевной. Это произошло по инициативе работодателя. Исполнение обязанностей будет возложено на заместителя директора. Сейчас приказ на подписи, не могу сказать, на кого конкретно, — пояснила корреспонденту НГС начальник правового управления министерства Ева Нарубина.

В Новосибирском доме ветеранов уволили директора Ларису Пугачёву — это подтвердили в Министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

Согласно информации на сайте дома ветеранов, у директора Ларисы Пугачёвой два заместителя. Одну из них — Юлию Сенкевич, по словам Евы Нарубиной, директор уволила ещё на прошлой неделе.

Причину снятия с должности директора дома ветеранов в министерстве не прокомментировали. В самом учреждении от комментариев отказались, предложив связаться с правительством региона.

Кроме того, в пресс-службе министерства сообщили, что на прошлой неделе была выездная проверка в доме ветеранов, но не уточнили, какое ведомство приезжало на место.

По словам замдиректора Воскресной школы храма Михаила Архангела, которая на благотворительных началах организовывала досуг для постояльцев дома ветеранов, Ирины Шульгиной, отставка связана с тем, что волонтёры начали открыто говорить «о серьёзных нарушениях» в учреждении, в том числе привлекая СМИ.



— Сейчас там (в доме ветеранов. — Прим. ред.) идут проверки — и министерские, и прокурорские. Я и сама была у прокурора, — говорит Шульгина.

По её словам, волонтёры поднимали тему нарушения прав пожилых людей.