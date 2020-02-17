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В Новосибирском доме ветеранов уволили директора — туда приезжала проверка

А до этого на прошлой неделе директор уволила своего зама

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Волонтёры жаловались на Новосибирский дом ветеранов, куда в последнее время их перестали пускать

Волонтёры жаловались на Новосибирский дом ветеранов, куда в последнее время их перестали пускать

В Новосибирском доме ветеранов уволили директора Ларису Пугачёву — это подтвердили в Министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

— Да, действительно, сегодня расторгнут трудовой договор с Пугачёвой Ларисой Дмитриевной. Это произошло по инициативе работодателя. Исполнение обязанностей будет возложено на заместителя директора. Сейчас приказ на подписи, не могу сказать, на кого конкретно, — пояснила корреспонденту НГС начальник правового управления министерства Ева Нарубина.

Согласно информации на сайте дома ветеранов, у директора Ларисы Пугачёвой два заместителя. Одну из них — Юлию Сенкевич, по словам Евы Нарубиной, директор уволила ещё на прошлой неделе.

Причину снятия с должности директора дома ветеранов в министерстве не прокомментировали. В самом учреждении от комментариев отказались, предложив связаться с правительством региона.

Кроме того, в пресс-службе министерства сообщили, что на прошлой неделе была выездная проверка в доме ветеранов, но не уточнили, какое ведомство приезжало на место.

По словам замдиректора Воскресной школы храма Михаила Архангела, которая на благотворительных началах организовывала досуг для постояльцев дома ветеранов, Ирины Шульгиной, отставка связана с тем, что волонтёры начали открыто говорить «о серьёзных нарушениях» в учреждении, в том числе привлекая СМИ.

— Сейчас там (в доме ветеранов. — Прим. ред.) идут проверки — и министерские, и прокурорские. Я и сама была у прокурора, — говорит Шульгина.

По её словам, волонтёры поднимали тему нарушения прав пожилых людей.

— Я конкретные факты предоставила и в прокуратуру, и в СМИ. Мы пять лет с детьми школы посещаем это заведение, мы организовывали социальные программы в рамках международного грантового конкурса «Православная инициатива». Мы катали жильцов дома на теплоходе, передавали подарки — мёд, носочки, в общем, всё-всё-всё, — сообщила она.

В начале этого года Ирину Шульгину и других волонтёров не пустили в дом ветеранов вручить новогодние подарки, которые они традиционно развозят постояльцам. Затем, как она утверждает, волонтёров перестали пускать в учреждение на постоянной основе, что сильно расстроило постояльцев учреждения.

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Новосибирский дом ветерановволонтёр
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КОММЕНТАРИИ (31)

Царь просто Царь
17 фев 2020 в 16:45

ДВА зама ...у директора местячкового дома Ветеранов ... муниципальное предприятие ...бюджетники в общем - это всё что нужно знать про эпоху 2000 - 2020 в России .

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17 фев 2020 в 16:44

Проверка- это всегда хорошо. Можно всех упырей выявить и изгнать. Только на НГС никакой бдительности. Клоны разгуливают, а им пофигу.

17 фев 2020 в 16:50

Все правильно, еще каких то волонтеров туда пускать!
Обернуть учреждение двумя рядами колючей проволоки с собаками, что бы никто ничего не узнал что там делается.