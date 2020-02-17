«Хотел меня дверью ударить и получил в глаз»: как начался конфликт на Добролюбова. Рассказ раненного ножом

Новосибирский писатель Вячеслав Клепиков рассказал НГС подробности дорожного конфликта на Добролюбова — оказалось, что он, пострадавший, ударил первым.
Вячеслав пострадал от ножевого ранения в дорожном конфликте на Добролюбова, 11 февраля. После происшествия его отвезли в больницу, врачи ввели его в искусственную кому, уже на прошлой неделе он пришёл в себя. А сегодня, 17 февраля, он согласился поговорить с корреспондентом НГС в своей палате.
— Что я должен целыми днями ездить по городу слушать оскорбления в мой адрес? — объяснил Вячеслав Клепиков. — Мужчины иногда дают друг другу в глаз. А что я должен был делать, по-вашему? Логика событий по-другому невозможна. Если я скажу слова, которые он мне сказал, да у вас НГС сгорит, его даже в ад не возьмут, в геенну запрут сразу, потому что таких слов не бывает. У нормальных людей.
Писатель и ещё один водитель не поделили дорогу в пробке. Оба водителя проезжали небольшое ДТП.
— Я подъезжаю к краю аварии и жду, когда моя очередь наступит проехать по единственной колее. И вместо этого слышу жуткий мат, подвергаюсь жутким оскорблениям, — вспоминает Вячеслав. — Я уже ехал колесом в колею, думаю, ничего страшного, сейчас проедем эту машину разбившуюся и проедем дальше. Проезжаю дальше, и он как долбанёт мне в бочину, неадекватный дядька. Причём он, вцепившись в машину мою, проехал ещё, наверное, метров семь. Потом встал, остановился, я вышел. Он подготовился, дверь открыл, хотел меня дверью ударить — ну и получил в глаз.
После этого, по словам писателя, второй водитель достал нож с лезвием около 40 сантиметров в длину и проткнул им ногу Клепикова.
— Я сразу понял, что перерубили паховую вену, а там от 5 до 7 минут вообще человек живет. Хорошо, что на месте ДТП уже стояла скорая. Это быстро все произошло, и я оказался здесь (в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 — прим. ред.), — объяснил писатель.
По словам Клепикова, медики диагностировали у него колото-резаную рану.
— Врачи говорят, что если я буду разговаривать с девушками и стараться ходить на костылях, а не валяться на кровати, то через 21 день я смогу ходить без костылей, — улыбается писатель.
Вячеслав прошёл три войны — одну в Афганистане и две чеченские кампании в качестве офицера СОБРа.
С редакцией НГС связался знакомый нападавшего. Он объяснил, что второго участника конфликта зовут Евгений, он работает сварщиком и числится внештатным сотрудником рыбнадзора, у мужчины есть погашенная судимость за браконьерство.
— Евгений не прав, — рассказал корреспонденту НГС знакомый нападавшего водителя. — С перепугу ударил ножом старика. Хватило бы его просто толкнуть. А лучше решить словами.
Накануне в Коченёвском районе Новосибирской области водитель ударил сотрудника ДПС ножом в голову Перед этим мужчина пытался сбежать от автоинспекторов.