«Хотел меня дверью ударить и получил в глаз»: как начался конфликт на Добролюбова. Рассказ раненного ножом

Вячеслав Клепиков — полковник МВД в отставке, участник Афганской и Чеченских войн, писатель Фото: Кадр из видео очевидцев; Facebook (Вячеслав Клепиков)

Новосибирский писатель Вячеслав Клепиков рассказал НГС подробности дорожного конфликта на Добролюбова — оказалось, что он, пострадавший, ударил первым. Вячеслав пострадал от ножевого ранения в дорожном конфликте на Добролюбова, 11 февраля. После происшествия его отвезли в больницу, врачи ввели его в искусственную кому, уже на прошлой неделе он пришёл в себя. А сегодня, 17 февраля, он согласился поговорить с корреспондентом НГС в своей палате.

— Что я должен целыми днями ездить по городу слушать оскорбления в мой адрес? — объяснил Вячеслав Клепиков. — Мужчины иногда дают друг другу в глаз. А что я должен был делать, по-вашему? Логика событий по-другому невозможна. Если я скажу слова, которые он мне сказал, да у вас НГС сгорит, его даже в ад не возьмут, в геенну запрут сразу, потому что таких слов не бывает. У нормальных людей.



Писатель и ещё один водитель не поделили дорогу в пробке. Оба водителя проезжали небольшое ДТП. — Я подъезжаю к краю аварии и жду, когда моя очередь наступит проехать по единственной колее. И вместо этого слышу жуткий мат, подвергаюсь жутким оскорблениям, — вспоминает Вячеслав. — Я уже ехал колесом в колею, думаю, ничего страшного, сейчас проедем эту машину разбившуюся и проедем дальше. Проезжаю дальше, и он как долбанёт мне в бочину, неадекватный дядька. Причём он, вцепившись в машину мою, проехал ещё, наверное, метров семь. Потом встал, остановился, я вышел. Он подготовился, дверь открыл, хотел меня дверью ударить — ну и получил в глаз. После этого, по словам писателя, второй водитель достал нож с лезвием около 40 сантиметров в длину и проткнул им ногу Клепикова. — Я сразу понял, что перерубили паховую вену, а там от 5 до 7 минут вообще человек живет. Хорошо, что на месте ДТП уже стояла скорая. Это быстро все произошло, и я оказался здесь (в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 — прим. ред.), — объяснил писатель.



Вячеслав Клепиков находится в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 Фото: Ольга Бурлакова

По словам Клепикова, медики диагностировали у него колото-резаную рану. — Врачи говорят, что если я буду разговаривать с девушками и стараться ходить на костылях, а не валяться на кровати, то через 21 день я смогу ходить без костылей, — улыбается писатель. Вячеслав прошёл три войны — одну в Афганистане и две чеченские кампании в качестве офицера СОБРа.



Клепиков — автор книги «Я из СОБРа» Фото: Ольга Бурлакова