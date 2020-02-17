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Криминал Эксклюзив

«Хотел меня дверью ударить и получил в глаз»: как начался конфликт на Добролюбова. Рассказ раненного ножом

Пострадавший Вячеслав Клепиков рассказал, что в пути перед потасовкой выслушал оскорбления от оппонента

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Вячеслав Клепиков — полковник МВД в отставке, участник Афганской и Чеченских войн, писатель

Вячеслав Клепиков — полковник МВД в отставке, участник Афганской и Чеченских войн, писатель

Новосибирский писатель Вячеслав Клепиков рассказал НГС подробности дорожного конфликта на Добролюбова — оказалось, что он, пострадавший, ударил первым. 

Вячеслав пострадал от ножевого ранения в дорожном конфликте на Добролюбова, 11 февраля. После происшествия его отвезли в больницу, врачи ввели его в искусственную кому, уже на прошлой неделе он пришёл в себя. А сегодня, 17 февраля, он согласился поговорить с корреспондентом НГС в своей палате.

— Что я должен целыми днями ездить по городу слушать оскорбления в мой адрес? — объяснил Вячеслав Клепиков. — Мужчины иногда дают друг другу в глаз. А что я должен был делать, по-вашему? Логика событий по-другому невозможна. Если я скажу слова, которые он мне сказал, да у вас НГС сгорит, его даже в ад не возьмут, в геенну запрут сразу, потому что таких слов не бывает. У нормальных людей.

Писатель и ещё один водитель не поделили дорогу в пробке. Оба водителя проезжали небольшое ДТП. 

— Я подъезжаю к краю аварии и жду, когда моя очередь наступит проехать по единственной колее. И вместо этого слышу жуткий мат, подвергаюсь жутким оскорблениям, — вспоминает Вячеслав. — Я уже ехал колесом в колею, думаю, ничего страшного, сейчас проедем эту машину разбившуюся и проедем дальше. Проезжаю дальше, и он как долбанёт мне в бочину, неадекватный дядька. Причём он, вцепившись в машину мою, проехал ещё, наверное, метров семь. Потом встал, остановился, я вышел. Он подготовился, дверь открыл, хотел меня дверью ударить — ну и получил в глаз. 

После этого, по словам писателя, второй водитель достал нож с лезвием около 40 сантиметров в длину и проткнул им ногу Клепикова. 

— Я сразу понял, что перерубили паховую вену, а там от 5 до 7 минут вообще человек живет. Хорошо, что на месте ДТП уже стояла скорая. Это быстро все произошло, и я оказался здесь (в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 — прим. ред.), — объяснил писатель. 

Вячеслав Клепиков находится в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи №&nbsp;2

Вячеслав Клепиков находится в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 2

По словам Клепикова, медики диагностировали у него колото-резаную рану.

— Врачи говорят, что если я буду разговаривать с девушками и стараться ходить на костылях, а не валяться на кровати, то через 21 день я смогу ходить без костылей, — улыбается писатель. 

Вячеслав прошёл три войны — одну в Афганистане и две чеченские кампании в качестве офицера СОБРа.

Клепиков — автор книги «Я из СОБРа»

Клепиков — автор книги «Я из СОБРа»

С редакцией НГС связался знакомый нападавшего. Он объяснил, что второго участника конфликта зовут Евгений, он работает сварщиком и числится внештатным сотрудником рыбнадзора, у мужчины есть погашенная судимость за браконьерство. 

— Евгений не прав, — рассказал корреспонденту НГС знакомый нападавшего водителя. — С перепугу ударил ножом старика. Хватило бы его просто толкнуть. А лучше решить словами. 

Накануне в Коченёвском районе Новосибирской области водитель ударил сотрудника ДПС ножом в голову  Перед этим мужчина пытался сбежать от автоинспекторов.

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дорожный конфликтпоножовщина
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КОММЕНТАРИИ (19)

17 фев 2020 в 20:50

Бывший судимый браконьер продолжает работать браконьером в законе. Ушлые люди. С ними разговаривать нормально можно только со стволом наперевес.

Миллионер
17 фев 2020 в 20:51

Достал нож.. ударил ножом.. езжай рубить лес. В мире перенаселение.. одной обезьяной меньше будет.

Гость
17 фев 2020 в 20:53

Опаньки, а дедок то не безобидный пострадавший.
Ведь могло быть так, что он нанес удар спецприёмом? Да легко, он же бывший собровец, навыки остались.Другой просто испугался, что его сейчас забьют и ткнул ножом.
Давайте версию другого мужика, а то похоже нас уже настраивают против него- непогашенная судимость.Браконьерство штук интересная- ловил на запрещённую снасть или в запрещённой месте и всё.
Я не оправдываю нож, но пусть и вторая сторона выскажется...