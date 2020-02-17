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ГЛОНАСС проследит за водителями: о вашем непристегнутом ремне узнают все

Автомобилисты боятся «большого брата», но власти заявляют, что речь о другом

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Пока выявить непристёгнутый ремень может лишь сотрудник полиции, но скоро этим займутся «электронные стукачи»

Пока выявить непристёгнутый ремень может лишь сотрудник полиции, но скоро этим займутся «электронные стукачи»

В ближайшие два-три года в России начнут дистанционно отслеживать пристегивание ремня безопасности, и это далеко не единственная возможность платформы «Автодата», с помощью которой власти займутся сбором различных данных об автомобилистах.

Официальный представитель НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев уверяет, что штрафы за езду без ремня выписываться не будут. По его словам, информация не будет содержать в себе персональных данных и сможет использоваться только для общего понимания того, соблюдаются ли нормы безопасности. При этом информация с камер видеофиксации также приходит в «обезличенном» виде, что не мешает выписывать штрафы на владельца автомобиля. Однако Ярослав Федосеев настаивает, что такого функционала у системы «Автодата» не будет. 

— Задачи создавать «большого брата» или «всевидящее око» не стоит, — рассказал он агентству ТАСС. — Система не будет знать, кто сидит в машине и кто ее владелец. Будет лишь общая картина.

По словам Федосеева, данные о пристегивании ремней уже сегодня собирают автопроизводители, дилеры и нелегальные сервисы техобслуживания. Но куда они уходят и как используются — неизвестно.

Насколько полученная информация сможет быть полезной — сказать трудно. Даже если штрафы все-таки станут выписывать, водителям ничто не помешает продолжить застегивать ремень за спиной или использовать заглушки. Сейчас такие хитрости позволяют «обманывать» автомобили, у которых есть функция оповещения о непристегнутом ремне.

Система ЭРА-ГЛОНАСС нужна не только для того, чтобы посылать данные о ДТП

Система ЭРА-ГЛОНАСС нужна не только для того, чтобы посылать данные о ДТП

Работа над проектом «Автодата» ведется с 2019 года по поручению Владимира Путина. Помимо прочего, система будет собирать сведения о техническом состоянии автомобиля и его экологическом классе, а также обо всех передвижениях. Фиксировать и передавать данные поможет система ЭРА-ГЛОНАСС, с 2017 года ставшая обязательной для всех новых автомобилей. Кроме того, получать информацию можно будет на автосервисе при подключении через порт автодиагностики.

Полученные данные позволят улучшать взаимодействие транспортных средств с цифровой дорожной инфраструктурой (например, со светофорами) и проверять общее состояние автомобильного парка. Также можно будет отслеживать динамику загрязнения окружающей среды, загруженности дорог и соблюдение требований безопасности. В «Автонете» отмечают, что данные от транспортных средств — это колоссальный ресурс для экономического роста. Впрочем, ничто не мешает со временем использовать его и для карательных функций, ведь каждый модуль ЭРА-ГЛОНАСС содержит полную информацию об автомобиле. 

Вы пристегиваетесь в автомобиле?

    На текущий момент штраф за непристегнутый ремень безопасности составляет 1 тысячу рублей. Возможно, наказание ужесточат с принятием нового КоАП. А скоро система ЭРА-ГЛОНАСС упростит оформление аварии без участия ГИБДД

    Есть что рассказать по этому поводу? Пишите нам на электронную почту.

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    законПДДГЛОНАСС
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    КОММЕНТАРИИ (19)

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    17 фев 2020 в 15:25

    Люди не думают о собственной безопасности, не пристёгивая ремень. Разве они станут думать о чужой жизни? Все беды русского человека от его беспечности и надежды на АВОСЬ.

    Фото пользователя
    17 фев 2020 в 15:31

    А зачем Путину знать куда я поехал на своем авто? Достаточно того, что я всегда знаю - где сам царь. Из всех утюгов с радостью сообщают. Надоела эта слежка повсюду. какой-то 37 год приближается.

    17 фев 2020 в 15:47

    "Ярослав Федосеев уверяет, что штрафы за езду без ремня выписываться не будут". Да да! Так все и поверили! У нас любая информация собирается государством только с одной целью - собрать налоги или иные платежи в бюджет. Вспомните хоть что у кого память еще есть: государственная регистрация прав и кадастровый учет. Верещали: вот это для вашей же безопасности. А по факту как отжимали квартиры так и отжимают и никто ответственности не несет! Ну и информация о всей недвижимости и сделках где? В налоговой! Надо же какое чудо! Дачную амнистию вспомните. Регистрировали сараюшки развалюшки за 100 рублей. Давайте, народ, все просто! Регистрируйте по декларации, сами ее заполняйте. Люди клюнули, некоторые умудрились даже деревянные туалеты зарегистрировать. А потом, нате вам налоги по кадастровой стоимости! Поэтому кто хотите, верьте дальше. Вся информация собирается просто так, научный интерес! Никаких штрафов!