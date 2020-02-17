ГЛОНАСС проследит за водителями: о вашем непристегнутом ремне узнают все

Пока выявить непристёгнутый ремень может лишь сотрудник полиции, но скоро этим займутся «электронные стукачи» Фото: Александр Ощепков

В ближайшие два-три года в России начнут дистанционно отслеживать пристегивание ремня безопасности, и это далеко не единственная возможность платформы «Автодата», с помощью которой власти займутся сбором различных данных об автомобилистах.

Официальный представитель НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев уверяет, что штрафы за езду без ремня выписываться не будут. По его словам, информация не будет содержать в себе персональных данных и сможет использоваться только для общего понимания того, соблюдаются ли нормы безопасности. При этом информация с камер видеофиксации также приходит в «обезличенном» виде, что не мешает выписывать штрафы на владельца автомобиля. Однако Ярослав Федосеев настаивает, что такого функционала у системы «Автодата» не будет.



— Задачи создавать «большого брата» или «всевидящее око» не стоит, — рассказал он агентству ТАСС. — Система не будет знать, кто сидит в машине и кто ее владелец. Будет лишь общая картина.

По словам Федосеева, данные о пристегивании ремней уже сегодня собирают автопроизводители, дилеры и нелегальные сервисы техобслуживания. Но куда они уходят и как используются — неизвестно.

Насколько полученная информация сможет быть полезной — сказать трудно. Даже если штрафы все-таки станут выписывать, водителям ничто не помешает продолжить застегивать ремень за спиной или использовать заглушки. Сейчас такие хитрости позволяют «обманывать» автомобили, у которых есть функция оповещения о непристегнутом ремне.

Система ЭРА-ГЛОНАСС нужна не только для того, чтобы посылать данные о ДТП Фото: Lada

Работа над проектом «Автодата» ведется с 2019 года по поручению Владимира Путина. Помимо прочего, система будет собирать сведения о техническом состоянии автомобиля и его экологическом классе, а также обо всех передвижениях. Фиксировать и передавать данные поможет система ЭРА-ГЛОНАСС, с 2017 года ставшая обязательной для всех новых автомобилей. Кроме того, получать информацию можно будет на автосервисе при подключении через порт автодиагностики.



Полученные данные позволят улучшать взаимодействие транспортных средств с цифровой дорожной инфраструктурой (например, со светофорами) и проверять общее состояние автомобильного парка. Также можно будет отслеживать динамику загрязнения окружающей среды, загруженности дорог и соблюдение требований безопасности. В «Автонете» отмечают, что данные от транспортных средств — это колоссальный ресурс для экономического роста. Впрочем, ничто не мешает со временем использовать его и для карательных функций, ведь каждый модуль ЭРА-ГЛОНАСС содержит полную информацию об автомобиле.

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