Кофе победил пиво: Новосибирск попал в тройку городов России по росту количества точек общепита

В прошлом году в Новосибирске появилась такая форма общепита, как гастромаркет Фото: Стас Соколов

2ГИС подсчитал, как изменилась за год сфера общественного питания в 15 крупнейших городах России с января 2019 по январь 2020 года — Новосибирск оказался в тройке лидеров. Выяснилось, что быстрее всего новые пиццерии, кофейни и бары открывались в Сибири. А вот общий оборот сферы общественного питания растет существенно медленнее.

Лидеры рейтинга По данным 2ГИС, вся тройка городов — лидеров по темпам роста количества заведений общепита в прошлом году находилась в Сибири, это Красноярск (+19,5%), Омск (+19,1%) и Новосибирск (+16,5%). Москва заняла только четвертое место (около 15%), на пятом расположилась Уфа (12,6%).



В целом по России 2ГИС отмечает рост прежде всего демократичных форматов. Так, количество кулинарий и столовых выросло на 16% и 15% соответственно. Заметную динамику продемонстрировали кафе и рестораны — их число увеличилось на 8%.

Впервые за последние годы кофе одержал победу над пивом, отмечают аналитики 2ГИС. По данным справочника, общее количество кофеен превысило количество баров (6836 и 5879 заведений соответственно). Из необычных тенденций обращает на себя внимание ренессанс суши-баров. Их количество стабильно сокращалось последние годы, но в прошлом году внезапно выросло на 17%.



Лидером по количеству заведений в своём сегменте стала «Додо пицца» Фото: Стас Соколов

Какие форматы самые популярные в Новосибирске В Новосибирске самым быстрорастущим форматом заведений в 2019 году стали пиццерии — их количество выросло на 35%. Основным драйвером такого роста стали сети. Так, российская «Додо пицца» (основана в Сыктывкаре) смогла вырваться в лидеры по количеству точек (10), опередив своего основного конкурента американского «Папу Джонса». Догнать их пытается и новосибирский похожий проект «Пицца Синица» (6 точек).

Схожая динамика (33%) — у кофеен и кондитерских, число которых достигло 477 заведений. Здесь быстрее всего росла новосибирская сеть PRIMETIME, которая располагает сейчас в Новосибирске уже 33 точками.

Продолжает расти и количество точек с безалкогольными напитками навынос — теперь в городе 166 заведений такого формата, прирост за год — на 26%. В этом сегменте в прошлом году начала работать крупнейшая в регионе сеть кондитерских Kuzina, которая начала открывать маленькие точки в переходах метро.



После того как Coffeeshop company ушла с рынка, её место заняли точки местной сети Фото: Стас Соколов

Меньше всего приросли бары Наименьшую динамику в Новосибирске показали бары — их число выросло всего на 7% до 261 заведения. Отчасти это объясняется тем, что в этом сегменте практически нет мощных сетей, большинство заведений (даже если они входят в один холдинг) открываются как отдельные проекты или вовсе принадлежат разным владельцам.

Нельзя не заметить, что увеличение количества заведений существенно отстает об роста оборотов новосибирского общепита. По данным Росстата, всего предприятия общественного питания Новосибирской области смогли в прошлом году продать блюд и напитков на 35,5 миллиарда рублей, что лишь на 9% больше, чем в 2018 году. Годом ранее тот же показатель вырос на 19%.

