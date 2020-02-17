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Еда

Кофе победил пиво: Новосибирск попал в тройку городов России по росту количества точек общепита

Активней всего здесь открывались пиццерии и кофейни

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В прошлом году в Новосибирске появилась такая форма общепита, как гастромаркет

В прошлом году в Новосибирске появилась такая форма общепита, как гастромаркет

2ГИС подсчитал, как изменилась за год сфера общественного питания в 15 крупнейших городах России с января 2019 по январь 2020 года — Новосибирск оказался в тройке лидеров.

Выяснилось, что быстрее всего новые пиццерии, кофейни и бары открывались в Сибири. А вот общий оборот сферы общественного питания растет существенно медленнее. 

Лидеры рейтинга

По данным 2ГИС, вся тройка городов — лидеров по темпам роста количества заведений общепита в прошлом году находилась в Сибири, это Красноярск (+19,5%), Омск (+19,1%) и Новосибирск (+16,5%). Москва заняла только четвертое место (около 15%), на пятом расположилась Уфа (12,6%).

В целом по России 2ГИС отмечает рост прежде всего демократичных форматов. Так, количество кулинарий и столовых выросло на 16% и 15% соответственно. Заметную динамику продемонстрировали кафе и рестораны — их число увеличилось на 8%.

Впервые за последние годы кофе одержал победу над пивом, отмечают аналитики 2ГИС. По данным справочника, общее количество кофеен превысило количество баров (6836 и 5879 заведений соответственно). Из необычных тенденций обращает на себя внимание ренессанс суши-баров. Их количество стабильно сокращалось последние годы, но в прошлом году внезапно выросло на 17%.

Лидером по количеству заведений в своём сегменте стала «Додо пицца»

Лидером по количеству заведений в своём сегменте стала «Додо пицца»

Какие форматы самые популярные в Новосибирске

В Новосибирске самым быстрорастущим форматом заведений в 2019 году стали пиццерии — их количество выросло на 35%. Основным драйвером такого роста стали сети. Так, российская «Додо пицца» (основана в Сыктывкаре) смогла вырваться в лидеры по количеству точек (10), опередив своего основного конкурента американского «Папу Джонса». Догнать их пытается и новосибирский похожий проект «Пицца Синица» (6 точек).

Схожая динамика (33%) — у кофеен и кондитерских, число которых достигло 477 заведений. Здесь быстрее всего росла новосибирская сеть PRIMETIME, которая располагает сейчас в Новосибирске уже 33 точками.

Продолжает расти и количество точек с безалкогольными напитками навынос — теперь в городе 166 заведений такого формата, прирост за год — на 26%. В этом сегменте в прошлом году начала работать крупнейшая в регионе сеть кондитерских Kuzina, которая начала открывать маленькие точки в переходах метро.

После того как Coffeeshop company ушла с рынка, её место заняли точки местной сети&nbsp;

После того как Coffeeshop company ушла с рынка, её место заняли точки местной сети 

Меньше всего приросли бары

Наименьшую динамику в Новосибирске показали бары — их число выросло всего на 7% до 261 заведения. Отчасти это объясняется тем, что в этом сегменте практически нет мощных сетей, большинство заведений (даже если они входят в один холдинг) открываются как отдельные проекты или вовсе принадлежат разным владельцам.

Нельзя не заметить, что увеличение количества заведений существенно отстает об роста оборотов новосибирского общепита. По данным Росстата, всего предприятия общественного питания Новосибирской области смогли в прошлом году продать блюд и напитков на 35,5 миллиарда рублей, что лишь на 9% больше, чем в 2018 году. Годом ранее тот же показатель вырос на 19%.

Поэтому неудивительно, что кроме открытий в прошлом году хватало и закрытий заведений. Так, полностью исчезли с городской карты международная сеть Coffeeshop Company (на месте части заведений открылись точки PRIMETIME) и местная «Суши терра». Не смогла закрепиться на новосибирском рынке и столичная Black Star Burger.

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кафе и рестораны2ГИС
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КОММЕНТАРИИ (67)

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17 фев 2020 в 20:04

Сшито белыми нитками -Кофе победило над пивом:)) Трудяги в основном после рабочего дня едут и заезжают и покупают пиво разливное.А таких много, и кофе им не надо. .

Фото пользователя
17 фев 2020 в 20:00

Аха и по числу "хэрпэса" буууэээ...еслиф уш и есть забегаловки, то тама обязана быть одноразовая посуда! Так-то стрёмно хавать с вилок и ложэк непонятно до тя кем пользуемымившимся!😁

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17 фев 2020 в 19:56

Перевелись практически мужчины. Вон, даже в интим - салонах выбор больше, чем в жизни.