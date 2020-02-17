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Дороги и транспорт

«Везде вижу растущие ямы»: Андрей Травников попросил начать ремонт на новосибирских дорогах

С таким заявлением он выступил сегодня, 17 февраля

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Температурный режим до -15°C позволяет проводить ямочный ремонт

Температурный режим до -15°C позволяет проводить ямочный ремонт

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил глав районов и специалистов регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства приступить к оперативному ремонту дорог — не дожидаясь весны. 

С таким заявлением глава региона выступил во время оперативного совещания в понедельник, 17 февраля. 

— Когда я езжу по дорогам и Новосибирска, и прилегающих населенных пунктов за границами столицы региона, везде вижу растущие ямы. Уважаемые главы, хочу напомнить тем, кто не знает: ямочный ремонт можно вести и зимой. Сегодня есть прекрасные технологии, которые позволяют проводить такой оперативный ремонт дорожного покрытия до температур вплоть до -15°C. У нас почему-то эта практика не распространена. Очевидно, мы будем ждать, пока ямы дорастут до критичных и в мае займёмся ремонтом? Работы эти недорогие, оборудование доступно любому, даже небогатому муниципалитету. Требуется просто организовать эту работу. Просьба обратить на это внимание, — озвучил губернатор.

Помимо этого, на совещании было высказано поручение усилить работу по очистке кровель от снега и льда.

С таким же заявлением по обустройству дорог Андрей Травников выступал в марте прошлого года — тогда он попросил дорожников приступить к ямочному ремонту, не дожидаясь плюсовых температур.

На минувшей неделе мы показывали, в каком состоянии оказалась дорога на Октябрьском мосту после оттепели. Тогда же новосибирские водители пожаловались на ямы на улице Ватутина напротив ТЦ «МЕГА» — по их словам, на том месте пробили колёса десятки автомобилистов.

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дорогиямочный ремонтАндрей Травников
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КОММЕНТАРИИ (104)

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17 фев 2020 в 13:24

Я скажу даже больше, тут и технологий с -15 температурами не надо! Надо своевременно ремонтировать покрытие летом, а не дотягивать до ЧС как Локоть со снегом!

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17 фев 2020 в 13:33

Правильно говорит Травников. Ремонт делать нужно. Только вот дороги должны быть чистыми, без снега по обочинам. А когда Локоть этим заниматься собирается, не понятно.

Дуст
17 фев 2020 в 13:36

Надеюсь после такого указания губернатора Локоть испугается и начнет срочно заниматься ремонтом дорог. Только согласно Гостам, а не на снег и лужи.