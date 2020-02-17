«Писала, что не может вернуться в город»: подробности исчезновения 16-летней школьницы в Новосибирске

В Новосибирске продолжаются поиски 16-летней Алины Наземцевой, которая пропала в Ленинском районе ещё 7 февраля. И с тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.
Корреспондент НГС получила ответ от аккаунта девушки в соцсетях, поговорила с опекуншей Алины — школьница записывает голосовые сообщения родным, выкладывает фотографии с новой причёской, но возвращаться домой боится из-за страха оказаться в детском доме. Подробности — в материале корреспондента НГС.
Что было до пропажи
7 февраля Алина, как обычно, вышла из дома и отправилась якобы в школу. Но на уроках в тот день её не было. И больше домой она не возвращалась.
— Все пишут о том, что был скандал, это враньё. Не было скандала, — рассказала корреспонденту НГС сестра и опекун Алины Виктория Мусатова. — За неделю до этого меня вызвали в школу из-за оценок. Она не очень хорошо учится. Я ей сказала: «Давай подтянем двойки». И один раз она у меня как раз в то время погуляла — вместо десяти пришла позже намного. Говорю: «Алин, если ты не умеешь гулять, давай-ка лучше за двойками посидим маленько».
По словам Виктории, Алина две недели по вечерам находилась дома, днём ей гулять разрешали. Перед уходом школьницы из дома никаких упрёков или «тяжёлых разговоров» в семье не было.
Привыкла делать, что хочет
По словам одноклассников девочки, Алина отличается своенравным поведением. «Она привыкла делать то, что хочет», — именно так характеризуют девочку знакомые.
Виктория подтвердила, что раньше с Алиной уже была подобная ситуация, в октябре. Тогда девочка не ночевала дома два дня.
— Но она была у родственников своих, телефон брала, — подчёркивает Мусатова. — Потом мы ходили с ней в опеку, и она знала, что я уже была настроена, я ей сказала: «Если мы с тобой не намерены жить дружно, тогда мы с тобой не сможем найти общий контакт». Тогда она меня поняла. В опеке много с нами беседовали, потом к психологу она начала ходить.
Виктория взяла Алину вместе с её младшей 13-летней сестрой в июле, когда у девочек умерла бабушка.
— Больше никто не хотел их забирать, — объясняет девушка. — Хотелось сделать как лучше, чтобы в детский дом их не отдавать.
Виктория пояснила, что является девочкам сводной сестрой, по отцу, который умер девять лет назад от кровоизлияния в мозг. Мать Алины умерла шесть лет назад.
— Мама их бросила, до смерти ушла — одной тогда было два, другой пять. Они были под опекой у бабушки. Алина вела себя также. Могла ночевать не приходить спокойно. Или подружка у неё могла дня по четыре жить. Бабушка ничего не могла сделать, бабушка её покрывала много. А я-то понимаю, чем это чревато, если я буду покрывать во всём её, — продолжает Виктория.
Страница девушки «ВКонтакте» активна
Сейчас Алина продолжает скрываться от родственников. Но в соцсети «ВКонтакте» страница девушки активна. По словам знакомых Алины, под первыми постами о пропаже школьницы с профиля девушки оставляли комментарии «ахахах», сейчас эти записи уже удалены.
Корреспондент НГС связалась с профилем девушки — от лица Алины сообщается, что девушка знает, что её ищут, она находится у друзей, с ней всё хорошо. И обещает: «Сегодня я решу этот вопрос».
— Вообще-то меня сестра сводная ищет, она мой опекун, — такой ответ со страницы пришёл корреспонденту в переписке.
На вопрос корреспондента «У вас с сестрой не очень хорошие отношения?» собеседница ответила короткое «Да». Просьбу корреспондента дать свой номер телефона и ответить на звонок собеседница игнорирует, как и дальнейшие сообщения.
Что Алина отвечает сестре
Сестра Виктория подтвердила корреспонденту НГС, что со страницы Алины «ВКонтакте» действительно пишет сама школьница — девочка периодически отправляет родным голосовые сообщения, а несколько часов назад она выложила свежую фотографию с новой причёской. Но возвращаться домой Алина пока не собирается.
— Говорит, что теперь уже боится идти домой, — подчёркивает Виктория. — Она предполагает, что будет. Что детдом ей светит. Она с кем-то из «Лизы Алерт» общалась, там сказали, что в детдом пойдёшь. Она сказала, что не хочу в детский дом.
По словам Виктории, пять дней назад Алина написала что находится за городом, ехать три часа. Не может пока приехать из-за того, что нет денег.
— Тогда же классный руководитель рассказала, что Алина приходила к подружке, у которой она первые дни была. Допросили маму этой подружки и выяснилось, что она была у них. Хотя она писала, что не может вернуться в город, так как денег нет. Она мне дальше продолжает врать.
По словам Виктории, Алина всячески пытается запутать следы по перепискам, сообщая, что находится далеко, но время от времени знакомые видят девочку именно в Ленинском районе Новосибирска.
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