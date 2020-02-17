«Писала, что не может вернуться в город»: подробности исчезновения 16-летней школьницы в Новосибирске

16-летняя Алина Наземцева недавно выложила на страницу фотографию с новой причёской Фото: архив НГС; предоставлено Викторией Мусатовой

В Новосибирске продолжаются поиски 16-летней Алины Наземцевой, которая пропала в Ленинском районе ещё 7 февраля. И с тех пор о её местонахождении ничего неизвестно. Корреспондент НГС получила ответ от аккаунта девушки в соцсетях, поговорила с опекуншей Алины — школьница записывает голосовые сообщения родным, выкладывает фотографии с новой причёской, но возвращаться домой боится из-за страха оказаться в детском доме. Подробности — в материале корреспондента НГС.

Что было до пропажи 7 февраля Алина, как обычно, вышла из дома и отправилась якобы в школу. Но на уроках в тот день её не было. И больше домой она не возвращалась.

— Все пишут о том, что был скандал, это враньё. Не было скандала, — рассказала корреспонденту НГС сестра и опекун Алины Виктория Мусатова. — За неделю до этого меня вызвали в школу из-за оценок. Она не очень хорошо учится. Я ей сказала: «Давай подтянем двойки». И один раз она у меня как раз в то время погуляла — вместо десяти пришла позже намного. Говорю: «Алин, если ты не умеешь гулять, давай-ка лучше за двойками посидим маленько». По словам Виктории, Алина две недели по вечерам находилась дома, днём ей гулять разрешали. Перед уходом школьницы из дома никаких упрёков или «тяжёлых разговоров» в семье не было. Привыкла делать, что хочет По словам одноклассников девочки, Алина отличается своенравным поведением. «Она привыкла делать то, что хочет», — именно так характеризуют девочку знакомые. Виктория подтвердила, что раньше с Алиной уже была подобная ситуация, в октябре. Тогда девочка не ночевала дома два дня. — Но она была у родственников своих, телефон брала, — подчёркивает Мусатова. — Потом мы ходили с ней в опеку, и она знала, что я уже была настроена, я ей сказала: «Если мы с тобой не намерены жить дружно, тогда мы с тобой не сможем найти общий контакт». Тогда она меня поняла. В опеке много с нами беседовали, потом к психологу она начала ходить.

Виктория взяла Алину вместе с её младшей 13-летней сестрой в июле, когда у девочек умерла бабушка. — Больше никто не хотел их забирать, — объясняет девушка. — Хотелось сделать как лучше, чтобы в детский дом их не отдавать. Виктория пояснила, что является девочкам сводной сестрой, по отцу, который умер девять лет назад от кровоизлияния в мозг. Мать Алины умерла шесть лет назад. — Мама их бросила, до смерти ушла — одной тогда было два, другой пять. Они были под опекой у бабушки. Алина вела себя также. Могла ночевать не приходить спокойно. Или подружка у неё могла дня по четыре жить. Бабушка ничего не могла сделать, бабушка её покрывала много. А я-то понимаю, чем это чревато, если я буду покрывать во всём её, — продолжает Виктория. Страница девушки «ВКонтакте» активна Сейчас Алина продолжает скрываться от родственников. Но в соцсети «ВКонтакте» страница девушки активна. По словам знакомых Алины, под первыми постами о пропаже школьницы с профиля девушки оставляли комментарии «ахахах», сейчас эти записи уже удалены.

Корреспондент НГС связалась с профилем девушки — от лица Алины сообщается, что девушка знает, что её ищут, она находится у друзей, с ней всё хорошо. И обещает: «Сегодня я решу этот вопрос». — Вообще-то меня сестра сводная ищет, она мой опекун, — такой ответ со страницы пришёл корреспонденту в переписке. На вопрос корреспондента «У вас с сестрой не очень хорошие отношения?» собеседница ответила короткое «Да». Просьбу корреспондента дать свой номер телефона и ответить на звонок собеседница игнорирует, как и дальнейшие сообщения. Что Алина отвечает сестре Сестра Виктория подтвердила корреспонденту НГС, что со страницы Алины «ВКонтакте» действительно пишет сама школьница — девочка периодически отправляет родным голосовые сообщения, а несколько часов назад она выложила свежую фотографию с новой причёской. Но возвращаться домой Алина пока не собирается. — Говорит, что теперь уже боится идти домой, — подчёркивает Виктория. — Она предполагает, что будет. Что детдом ей светит. Она с кем-то из «Лизы Алерт» общалась, там сказали, что в детдом пойдёшь. Она сказала, что не хочу в детский дом.