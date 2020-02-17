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«На голове есть щит»: в Новосибирский зоопарк привезли животное, способное сворачиваться в шар

Это новый вид в коллекции зоопарка

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Вначале животное переживало стресс из-за дороги, но теперь адаптировалось и даже появляется на публике

Вначале животное переживало стресс из-за дороги, но теперь адаптировалось и даже появляется на публике

Новосибирский зоопарк пополнил свою коллекцию новым видом — сюда поступил самец шаровидного броненосца из города Познань (Польша). Животное отличается небольшими размерами — 40 см в длину и весом в 1–2 килограмма.

— Шаровидный броненосец — это наш удивительный новенький. Своё видовое название это животное получило из-за способности сворачиваться в шар. Его броня состоит из нескольких частей. На голове есть щит, плечевой пояс и таз закрывают два больших щита, между ними (примерно посредине тела) есть три узких пояса, между которыми находится эластичная соединительная ткань. Такое строение как раз и позволяет броненосцу в случае опасности становиться неприступным бронированным шаром, — пояснили в зоопарке.

Если же хищник попытается просунуть лапу или нос в щель в броне животного, то оно может сомкнуть щитки и прищемить своего врага. Еще одно оружие броненосца против хищников — умение быстро закапываться в землю.

Сейчас животное уже прошло адаптационный период, который в зоопарке называют сложным: из-за дороги броненосец получил стресс и первое время отказывался от еды.

— Ему нужно было время, чтобы привыкнуть к новому дому. Сложный период позади. Сейчас у нашего новенького всё хорошо: вернулся аппетит, стало интересно, что происходит вокруг, — добавили в зоопарке.

Шаровидный броненосец живет в павильоне для пингвинов и мелких приматов, делит вольер с серебристыми игрунками. Увидеть его можно в первой половине дня.

В Новосибирском зоопарке с 2016 года живут два представителя семейства броненосцевых — шестипоясные броненосцы.

В День святого Валентина мы побывали на показательном кормлении лемуров и засняли это на видео — около пятнадцати лемуров меньше чем за двадцать минут съели праздничный обед, состоящий в основном из клубники, салата и яблок.

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Новосибирский зоопаркживотные
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КОММЕНТАРИИ (21)

Фото пользователя
17 фев 2020 в 13:01

А я на ютуп видила видиу, где рысь жывёт в квартире и ищо у мужука однаво - волчишка серенький, ну собака и собака...колбасу соевую нафигариваит нарване с хозей! Прикольно!😎

Фото пользователя
17 фев 2020 в 14:15

Отвратительное существо на фото. Я "Вредные мысли-вурдалака" в такого ПРЕВРАЩУ.

Фото пользователя
17 фев 2020 в 12:50

Броневидный шараносиц?