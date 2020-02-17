Следователи возбудили уголовное дело после смерти в больнице двухлетней Аделины

У мамы девочки было много вопросов к врачам в этой истории

— По факту смерти малолетней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». — Прим. ред .). В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается, — рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

В конце января у двухлетней Аделины Кинчаровой заболел живот и родители вызвали ей скорую. Сначала девочку привезли в детскую больницу № 3 на Красном проспекте, а потом направили в больницу № 1 на Вертковской. Там девочку оставили до утра, а после, по словам мамы Елены Кинчаровой, хотели перевести в другую больницу. Елене не разрешили остаться с Аделиной. Утром девочка умерла — пока причина смерти не известна. Следственный комитет и прокуратура проводили проверки.

Читатели НГС были возмущены этой трагедией. Некоторые из них начали описывать свои ситуации, когда их не пускали в реанимацию к детям. Почитайте их истории.