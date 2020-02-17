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Криминал Подробности

Следователи возбудили уголовное дело после смерти в больнице двухлетней Аделины

Ребёнку вызвали скорую, а потом возили из одной больницы в другую

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У мамы девочки было много вопросов к врачам в этой истории&nbsp;

У мамы девочки было много вопросов к врачам в этой истории 

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти в новосибирской больнице двухлетней Аделины Кинчаровой.

— По факту смерти малолетней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». — Прим. ред.). В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается, — рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

В конце января у двухлетней Аделины Кинчаровой заболел живот и родители вызвали ей скорую. Сначала девочку привезли в детскую больницу № 3 на Красном проспекте, а потом направили в больницу № 1 на Вертковской. Там девочку оставили до утра, а после, по словам мамы Елены Кинчаровой, хотели перевести в другую больницу. Елене не разрешили остаться с Аделиной. Утром девочка умерла — пока причина смерти не известна. Следственный комитет и прокуратура проводили проверки. 

Читатели НГС были возмущены этой трагедией. Некоторые из них начали описывать свои ситуации, когда их не пускали в реанимацию к детям. Почитайте их истории.

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больницысмертьуголовное делосмерть по неосторожности
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КОММЕНТАРИИ (54)

мухаха
17 фев 2020 в 12:27

Надеюсь, мамашу посадят за ненадлежащий уход за ребенком? Кормить сахарами двухлетних малышей - преступление!

Прохожий
17 фев 2020 в 12:32

По моему на всех этих модных йогуртах, растишках и т.п. всегда написано "для детского питания с 3 лет". Двухлетней давать магазинные сладости было явно неразумно.

капец
17 фев 2020 в 12:41

почему никто не обратил внимания, что мама купила в магазине девочке ШОКОЛАД, МОРОЖЕНОЕ и ЙОГУРТ. это с ее слов из первой статьи.
При таком сочетании и взрослого скрутит.
У ребенка был заворот кишок. это очевидно