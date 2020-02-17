Каток у оперного закрыли, а ледовый городок из-за гастролей балета Монте-Карло оставили на неделю

Гость 17 фев 2020 в 12:20

Я все это понимаю.Но один вопрос к Терешковой.

За чей счёт банкет?

Кехман попросил, это для вас как приказ из Москвы от советника президента- спорить вы не рискнете.

Кто будет оплачивать расходы на содержание, уборку, электроэнергию?

Если за счёт бюджета, то кто вы такая, чтобы это решать?

Ой, я же забыл, вице- мэр.