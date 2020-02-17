Каток у оперного закрыли, а ледовый городок из-за гастролей балета Монте-Карло оставили на неделю

17 февраля в мэрии Новосибирска рассказали, когда в городе начнут демонтировать ледовый городок возле театра оперы и балета.
— Мы хотели демонтировать в эти выходные, но оперный театр попросил нас, в связи с тем, что [будут] гастроли балета Монте-Карло, чтобы он ещё неделю постоял для красоты. Поэтому мы пошли навстречу НОВАТУ, — сообщила Анна Терешкова, глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии.
Демонтаж хотят начать на следующих выходных. Сейчас ограждения катка, которые стояли перед ступенями театра, убрали. Анна Терешкова объяснила это тем, что каток прекратил свою работу, и нужно было вывозить снег.
Ледовый городок у оперного театра открыли 20 декабря, тогда НГС вёл с мероприятия онлайн-трансляцию. Позже новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимок катка с высоты. После этого новая достопримечательность стала секс-символом Новосибирска.