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Город

Каток у оперного закрыли, а ледовый городок из-за гастролей балета Монте-Карло оставили на неделю

Праздничное оформление решили оставить ради красоты

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Праздничное оформление останется на площади Ленина ещё на неделю

Праздничное оформление останется на площади Ленина ещё на неделю

17 февраля в мэрии Новосибирска рассказали, когда в городе начнут демонтировать ледовый городок возле театра оперы и балета.

— Мы хотели демонтировать в эти выходные, но оперный театр попросил нас, в связи с тем, что [будут] гастроли балета Монте-Карло, чтобы он ещё неделю постоял для красоты. Поэтому мы пошли навстречу НОВАТУ, — сообщила Анна Терешкова, глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии.

Часть ограждений у катка уже убрали

Часть ограждений у катка уже убрали

Демонтаж хотят начать на следующих выходных. Сейчас ограждения катка, которые стояли перед ступенями театра, убрали. Анна Терешкова объяснила это тем, что каток прекратил свою работу, и нужно было вывозить снег.

Ледовый городок у оперного театра открыли 20 декабря, тогда НГС вёл с мероприятия онлайн-трансляцию. Позже новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимок катка с высоты. После этого новая достопримечательность стала секс-символом Новосибирска.

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ледовый городокноватпраздничное оформление
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
17 фев 2020 в 12:20

Я все это понимаю.Но один вопрос к Терешковой.
За чей счёт банкет?
Кехман попросил, это для вас как приказ из Москвы от советника президента- спорить вы не рискнете.
Кто будет оплачивать расходы на содержание, уборку, электроэнергию?
Если за счёт бюджета, то кто вы такая, чтобы это решать?
Ой, я же забыл, вице- мэр.