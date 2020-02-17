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Обогнала всю Сибирь: Новосибирская область поднялась в рейтинге уровня жизни

Регион набрал 52,5 из 100 возможных баллов рейтинга

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Новосибирская область оказалась в рейтинге выше, чем другие регионы Сибири

Новосибирская область оказалась в рейтинге выше, чем другие регионы Сибири

Аналитики РИА «Новости» составили рейтинг регионов по уровню жизни в стране — они оценили их по 70 социально-экономическим показателям.

Новосибирская область заняла 22-е место из 85 в ежегодном рейтинге уровня жизни регионов РФ — это на два пункта выше, чем в феврале 2019 года, и на четыре пункта выше, чем в 2018 году

Суммарный рейтинговый балл составил 52,5 балла из 100 возможных. Рейтинг фиксирует фактическое состояние условий жизни и ситуацию в социальной-экономической сфере регионов РФ.

— В рейтинге учитывались уровень дохода населения, занятость населения, жилищные условия, безопасность проживания, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры, — указывают в методике аналитики РИА «Новости».

На основе этих показателей был рассчитан рейтинговый балл. Эксперты использовали сведения из открытых источников, в том числе данные Росстата, Центробанка, Минздрава и Минфина России.

Лидирующие позиции по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, рейтинговый балл у столичных регионов превышает 70. 

— В ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга, — отмечают авторы исследования.

Новосибирская область обогнала остальные регионы Сибири. Ближе всего к Новосибирской области оказался Красноярский край, который занял 38-е место в рейтинге. Томская область расположилась на 45-м месте, Омская область — на 53-м месте, а Кемеровская область — на 56-м. Последнее место заняла Республика Тыва, чей суммарный рейтинг не достиг 18 баллов из 100. 

На прошлой неделе Новосибирск попал в список городов, где живут самые скромные россияне. К такому выводу пришла независимая исследовательская компания Zoom Market, опросившая в личном интервью 2760 жителей 23 городов России. 

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КОММЕНТАРИИ (99)

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17 фев 2020 в 15:05

Ну вот, нытьё. Не верила я вам и правильно делала. В торговых центрах не протолкнуться, в ресторанах завтракаем, обедаем и ужинаем. Машин неплохих по городу немало передвигается...... Квартиры, хоть и в ипотеку, но всё же приобретаете.

Ныть по делу и без - у вас в крови.

Сонный мух
17 фев 2020 в 14:56

Сосед купил вторую машину семье, два раза в год ездят отдыхать за границу. И все равно жалуется, что жить тяжело и плохо. Давайте местные нытики, ваш выход.

Царь просто Царь
17 фев 2020 в 14:55

Вот это пример того , как притягивают за уши - позитив . Как у импотента ...вроде не стоит ...но блин ...зато как болтается !!