Обогнала всю Сибирь: Новосибирская область поднялась в рейтинге уровня жизни

Новосибирская область оказалась в рейтинге выше, чем другие регионы Сибири Фото: Александр Ощепков

Аналитики РИА «Новости» составили рейтинг регионов по уровню жизни в стране — они оценили их по 70 социально -экономическим показателям. Новосибирская область заняла 22-е место из 85 в ежегодном рейтинге уровня жизни регионов РФ — это на два пункта выше, чем в феврале 2019 года , и на четыре пункта выше, чем в 2018 году. Суммарный рейтинговый балл составил 52,5 балла из 100 возможных. Рейтинг фиксирует фактическое состояние условий жизни и ситуацию в социальной-экономической сфере регионов РФ.

— В рейтинге учитывались уровень дохода населения, занятость населения, жилищные условия, безопасность проживания, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры, — указывают в методике аналитики РИА «Новости». На основе этих показателей был рассчитан рейтинговый балл. Эксперты использовали сведения из открытых источников, в том числе данные Росстата, Центробанка, Минздрава и Минфина России. Лидирующие позиции по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, рейтинговый балл у столичных регионов превышает 70. — В ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга, — отмечают авторы исследования.