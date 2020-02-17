Обогнала всю Сибирь: Новосибирская область поднялась в рейтинге уровня жизни

Аналитики РИА «Новости» составили рейтинг регионов по уровню жизни в стране — они оценили их по
Новосибирская область заняла 22-е место из 85 в ежегодном рейтинге уровня жизни регионов РФ — это на два пункта выше, чем в феврале
Суммарный рейтинговый балл составил 52,5 балла из 100 возможных. Рейтинг фиксирует фактическое состояние условий жизни и ситуацию в социальной-экономической сфере регионов РФ.
— В рейтинге учитывались уровень дохода населения, занятость населения, жилищные условия, безопасность проживания, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры, — указывают в методике аналитики РИА «Новости».
На основе этих показателей был рассчитан рейтинговый балл. Эксперты использовали сведения из открытых источников, в том числе данные Росстата, Центробанка, Минздрава и Минфина России.
Лидирующие позиции по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, рейтинговый балл у столичных регионов превышает 70.
— В ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга, — отмечают авторы исследования.
Новосибирская область обогнала остальные регионы Сибири. Ближе всего к Новосибирской области оказался Красноярский край, который занял
На прошлой неделе Новосибирск попал в список городов, где живут самые скромные россияне. К такому выводу пришла независимая исследовательская компания Zoom Market, опросившая в личном интервью