Строят почти 20 лет: в Новосибирске заканчивают первую теплотрассу рядом с вестибюлем метро

Сибирская генерирующая компания объявила о завершении в 2020 году строительства теплосети протяжённостью более двух километров в Октябрьском районе.
Новая теплотрасса позволит переключить три котельные Закаменского микрорайона на зону теплоснабжения от Новосибирской ТЭЦ-5, а также решит проблему дефицита мощностей из-за строительства новых домов в Железнодорожном, Центральном и Заельцовском районах.
Как уточнили в СГК, строительство трассы началось ещё в начале «нулевых», но пока удалось построить чуть более одного километра трубопровода.
— Общая протяженность теплотрассы на двух улицах — около 900 м, диаметр трубопровода — 1020 мм. Эта теплосеть обеспечит перспективный резерв мощности по подключению новых потребителей в центральной части города — более 100 Гкал/час. Финальный этап долгостроя обойдется СГК в 280 миллионов рублей, которые предстоит инвестировать в 2020 году. Общая стоимость всего проекта составит около 400 миллионов рублей, — добавили в пресс-службе СГК.
Особенность проекта заключается в том, что 70-метровый отрезок теплотрассы пройдет на глубине 3 метра — под проезжей частью на улице Кошурникова и над вестибюлем станции метро «Золотая нива». В генерирующей компании отметили, что подобных проектов в Новосибирске до сих пор не было.
— Самое сложное — проходной канал над станцией метро, он будет выполняться по специальным техническим условиям. Работа идет совместно с муниципалитетом. МУП «Энергия» заканчивает проект, они должны выдать его в ближайшее время. Будем стараться выполнить все работы до начала отопительного сезона, — уточнил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.
В СГК подчеркнули, что на текущее теплоснабжение потребителей в районе улиц Бориса Богаткова и Кошурникова это не повлияет.
В начале февраля из-за аварии на теплотрассе по улице Беловежской 12 многоквартирных домов остались без горячей воды и тепла. Отопление вернулось к ним только спустя сутки.