Строят почти 20 лет: в Новосибирске заканчивают первую теплотрассу рядом с вестибюлем метро

Проекту теплотрассы на пересечении улиц Богаткова и Кошурникова — почти 20 лет

Сибирская генерирующая компания объявила о завершении в 2020 году строительства теплосети протяжённостью более двух километров в Октябрьском районе.



Новая теплотрасса позволит переключить три котельные Закаменского микрорайона на зону теплоснабжения от Новосибирской ТЭЦ-5, а также решит проблему дефицита мощностей из-за строительства новых домов в Железнодорожном, Центральном и Заельцовском районах.



Как уточнили в СГК, строительство трассы началось ещё в начале «нулевых», но пока удалось построить чуть более одного километра трубопровода.

