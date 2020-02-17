17 февраля понедельник
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 4/10
usd 63.45
eur 68.77
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 4/10
usd 63.45
eur 68.77

Все новости

Все новости
Город

Строят почти 20 лет: в Новосибирске заканчивают первую теплотрассу рядом с вестибюлем метро

Общая стоимость проекта оценивается в 400 миллионов рублей

1 875
24 Обсудить

Поделиться

Проекту теплотрассы на пересечении улиц Богаткова и Кошурникова — почти 20 лет

Проекту теплотрассы на пересечении улиц Богаткова и Кошурникова — почти 20 лет

Сибирская генерирующая компания объявила о завершении в 2020 году строительства теплосети протяжённостью более двух километров в Октябрьском районе. 

Новая теплотрасса позволит переключить три котельные Закаменского микрорайона на зону теплоснабжения от Новосибирской ТЭЦ-5, а также решит проблему дефицита мощностей из-за строительства новых домов в Железнодорожном, Центральном и Заельцовском районах.

Как уточнили в СГК, строительство трассы началось ещё в начале «нулевых», но пока удалось построить чуть более одного километра трубопровода.

 — Общая протяженность теплотрассы на двух улицах — около 900 м, диаметр трубопровода — 1020 мм. Эта теплосеть обеспечит перспективный резерв мощности по подключению новых потребителей в центральной части города — более 100 Гкал/час. Финальный этап долгостроя обойдется СГК в 280 миллионов рублей, которые предстоит инвестировать в 2020 году. Общая стоимость всего проекта составит около 400 миллионов рублей, — добавили в пресс-службе СГК.

Особенность проекта заключается в том, что 70-метровый отрезок теплотрассы пройдет на глубине 3 метра — под проезжей частью на улице Кошурникова и над вестибюлем станции метро «Золотая нива». В генерирующей компании отметили, что подобных проектов в Новосибирске до сих пор не было.

Строительство этой теплотрассы — первый для Новосибирска проект, когда коммуникации пройдут в непосредственной близости от вестибюля метро

Строительство этой теплотрассы — первый для Новосибирска проект, когда коммуникации пройдут в непосредственной близости от вестибюля метро

— Самое сложное — проходной канал над станцией метро, он будет выполняться по специальным техническим условиям. Работа идет совместно с муниципалитетом. МУП «Энергия» заканчивает проект, они должны выдать его в ближайшее время. Будем стараться выполнить все работы до начала отопительного сезона, — уточнил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

В СГК подчеркнули, что на текущее теплоснабжение потребителей в районе улиц Бориса Богаткова и Кошурникова это не повлияет.

В начале февраля из-за аварии на теплотрассе по улице Беловежской 12 многоквартирных домов остались без горячей воды и тепла. Отопление вернулось к ним только спустя сутки.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

строительствоСГКтеплотрасса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (24)

Царь
17 фев 2020 в 12:04

Символично ... теплотрасса за 20 лет ....тут нам всем известный персонаж экономическое чудо обещал ...хм...это видимо ОНО И ЕСТЬ !

1984
17 фев 2020 в 11:53

Один километр теплотрассы строят почти 20 лет. Его уже ремонтировать пора. Китайцы с их темпами- больница за 11 дней- посмеялись бы.

КВК
17 фев 2020 в 12:18

Это ПРОРЫВ!