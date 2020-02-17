Автомойщик угнал «Тойоту» клиента в Новосибирске

33-летний сотрудник автомойки угнал «Тойоту Королла» клиента - мужчину задержали полицейские на улице Дуси Ковальчук.
В субботу, 15 февраля примерно в 3:00 в полицию сообщили об угоне с автомоечного комплекса иномарки - ориентировка на автомобиль была передана дежурным экипажам полиции.
— В течение нескольких минут у одного из домов по улице Дуси Ковальчук патруль ГИБДД обнаружил угнанный автомобиль. За рулем находился гражданин 1986 года рождения, который был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Как пояснили в полиции, пострадавший оставил на ночь автомобиль для того чтобы сделали химчистку салона. Однако задержанный работник данной автомойки решил на нём прокатиться.
33-летний новосибирец сейчас находится в спецприёмнике - мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
Летом в Новосибирске осудили серийного угонщика машин — за два года он увёл автомобили у 12 владельцев с парковок в центре Новосибирска.