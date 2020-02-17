Автомойщик угнал «Тойоту» клиента в Новосибирске

33-летний сотрудник автомойки угнал «Тойоту Королла» клиента - мужчину задержали полицейские на улице Дуси Ковальчук.



В субботу, 15 февраля примерно в 3:00 в полицию сообщили об угоне с автомоечного комплекса иномарки - ориентировка на автомобиль была передана дежурным экипажам полиции.

— В течение нескольких минут у одного из домов по улице Дуси Ковальчук патруль ГИБДД обнаружил угнанный автомобиль. За рулем находился гражданин 1986 года рождения, который был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

