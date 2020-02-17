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Криминал

Автомойщик угнал «Тойоту» клиента в Новосибирске

33-летнего работника автомойки задержали на автомобиле клиента на улице Дуси Ковальчук

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33-летний работник автомойки сейчас находится в спецприёмнике

33-летний работник автомойки сейчас находится в спецприёмнике

33-летний сотрудник автомойки угнал «Тойоту Королла» клиента - мужчину задержали полицейские на улице Дуси Ковальчук. 

В субботу, 15 февраля примерно в 3:00 в полицию сообщили об угоне с автомоечного комплекса иномарки - ориентировка на автомобиль была передана дежурным экипажам полиции. 

— В течение нескольких минут у одного из домов по улице Дуси Ковальчук патруль ГИБДД обнаружил угнанный автомобиль. За рулем находился гражданин 1986 года рождения, который был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 

Как пояснили в полиции, пострадавший оставил на ночь автомобиль для того чтобы сделали химчистку салона. Однако задержанный работник данной автомойки решил на нём прокатиться. 

33-летний новосибирец сейчас находится в спецприёмнике - мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Летом в Новосибирске осудили серийного угонщика машин — за два года он увёл автомобили у 12 владельцев с парковок в центре Новосибирска.

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машинаугон
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КОММЕНТАРИИ (10)

Давид
17 фев 2020 в 09:27

Ключи отдал, значит машину потерял. Кто за рулём, тот и хозяин. Нет повода для беспокойства.

Фото пользователя
17 фев 2020 в 09:51

А чего это НГС стесняется название конторы публиковать? Город должен знать своих героев! И конкурентная борьба с деловой репутацией тут не при чем. Ведь факт состоялся и зафиксирован в правоохранпительных органах. Пусть теперь начальник-директор- владелец автомойки отвечает репутацией за свой персонал. Чтоб неповадно было. А то НГС смотрю только там смелый и принципиальный, где ежиков обижают или пилоты сотни жизней спасают, а у корреспондента НГС жральный тур срывается или Ингосстрах со страховкой кидает.

17 фев 2020 в 09:41

без цели хищения. расходимся