В Академгородке посреди улицы умер кандидат наук: его пытались спасти прохожие

В Академгородке на перекрёстке проспекта Лаврентьева и Коптюга упал человек - его пытались спасти прохожие, но он умер. Инцидент произошёл в минувшую субботу, 15 февраля.
— Был вызов в 21:16, время ожидания десять минут. Там была клиническая смерть. В течении 30 минут проводились реанимационные мероприятия в соответствии с протоколом, — рассказала корреспонденту НГС главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.
Погибший мужчина оказался 73-летний учёный Института математики имени С.Л. Соболева СО РАН Валерий Мирошниченко. Погибший являлся заведующим лабораторией численных методов математического анализа, был членом учёного совета Института, кандидатом физико-математических наук.
На официальном сайте Института говорится, что прощание с покойным состоится сегодня, 17 февраля в Институте математики им С.Л. Соболева СО РАН с 12:00 до 12:30 и в прощальном зале по адресу ул. Арбузова, 6А с 13:00 до 13:30.
В прошлом году в ноябре в кафе до приезда скорой помощи умер 12-летний мальчик, его тоже пытались откачать очевидцы.