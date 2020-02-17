В Академгородке посреди улицы умер кандидат наук: его пытались спасти прохожие

В Академгородке на перекрёстке проспекта Лаврентьева и Коптюга упал человек - его пытались спасти прохожие, но он умер. Инцидент произошёл в минувшую субботу, 15 февраля.



— Был вызов в 21:16, время ожидания десять минут. Там была клиническая смерть. В течении 30 минут проводились реанимационные мероприятия в соответствии с протоколом, — рассказала корреспонденту НГС главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.

Погибший мужчина оказался 73-летний учёный Института математики имени С.Л. Соболева СО РАН Валерий Мирошниченко. Погибший являлся заведующим лабораторией численных методов математического анализа, был членом учёного совета Института, кандидатом физико-математических наук.