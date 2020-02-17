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В Академгородке посреди улицы умер кандидат наук: его пытались спасти прохожие

Мужчине стало плохо с сердцем

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Кандидат физико-математических наук Валерий Мирошниченко

Кандидат физико-математических наук Валерий Мирошниченко

В Академгородке на перекрёстке проспекта Лаврентьева и Коптюга упал человек - его пытались спасти прохожие, но он умер. Инцидент произошёл в минувшую субботу, 15 февраля. 

— Был вызов в 21:16, время ожидания десять минут. Там была клиническая смерть. В течении 30 минут проводились реанимационные мероприятия в соответствии с протоколом, — рассказала корреспонденту НГС главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова. 

Погибший мужчина оказался 73-летний учёный Института математики имени С.Л. Соболева СО РАН Валерий Мирошниченко. Погибший являлся заведующим лабораторией численных методов математического анализа, был членом учёного совета Института, кандидатом физико-математических наук.

На официальном сайте Института  говорится, что прощание с покойным состоится сегодня, 17 февраля в Институте математики им С.Л. Соболева СО РАН с 12:00 до 12:30 и в прощальном зале по адресу ул. Арбузова, 6А с 13:00 до 13:30. 

В прошлом году в ноябре в кафе до приезда скорой помощи умер 12-летний мальчик, его тоже пытались откачать очевидцы.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Душитель
17 фев 2020 в 09:57

73 года. В целом долгую жизнь прожил, что радует. И ушёл достаточно легко, без долгих прелюдий ❤️

789456
17 фев 2020 в 10:02

В ПФР опять праздник.

Алексий
17 фев 2020 в 09:58

Жить в академе страшно. Там все гибнут от радиации и научных эксперементов.