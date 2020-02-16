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На катке у Центральной гостиницы актёры и блогеры сыграли в хоккей — показываем, как это было

Команды сыграли два периода по десять минут без вратарей

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В конце декабря совместно с ХК «Сибирь» S7 запустил открытую ледовую площадку S7 Arena

В конце декабря совместно с ХК «Сибирь» S7 запустил открытую ледовую площадку S7 Arena

Вечером 16 февраля на хоккейной площадке S7 Arena во дворе гостиницы «Центральная» прошёл матч звездных команд. В игре состязались известные актеры, YouTube-блогеры и игроки ХК «Сибирь». Фотограф НГС побывал на матче — показываем фотографии вам.

Команду актеров представили игроки Макар Запорожский, Илья Коробко и Игорь Огурцов. Все они знакомы многим по ролям в сериале «Молодежка»

Команду актеров представили игроки Макар Запорожский, Илья Коробко и Игорь Огурцов. Все они знакомы многим по ролям в сериале «Молодежка»

На матче был символ хоккейного клуба «Сибирь»&nbsp;<a href="https://news.ngs.ru/more/65629631/" target="_blank" class="_">Злой снеговик</a>&nbsp;

На матче был символ хоккейного клуба «Сибирь» Злой снеговик 

В команду блогеров вошли ведущие популярных YouTube-каналов о хоккее: Филипп Fox Hockey, Ярослав Кузьмичев и Михаил Черкасов из Hockey Frenzy

В команду блогеров вошли ведущие популярных YouTube-каналов о хоккее: Филипп Fox Hockey, Ярослав Кузьмичев и Михаил Черкасов из Hockey Frenzy

Нападающий ХК «Сибирь» Никита Коротков и защитник Андрей Ермаков стали капитанами команд

Нападающий ХК «Сибирь» Никита Коротков и защитник Андрей Ермаков стали капитанами команд

Игра проходила без вратарей по схеме «четыре на четыре»

Игра проходила без вратарей по схеме «четыре на четыре»

Команды сыграли два десятиминутных периода с небольшим перерывом в пять минут

Команды сыграли два десятиминутных периода с небольшим перерывом в пять минут

После игры гости могли поучаствовать в фотосессии на катке и автограф-сессии с игроками

После игры гости могли поучаствовать в фотосессии на катке и автограф-сессии с игроками

В конце декабря во дворе Центральной гостиницы авиакомпания S7 Airlines и ХК «Сибирь» открыли каток «S7 Арена». На этом катке проходят еженедельные тренировки для детей от 6 до 10 лет и для взрослых. Здесь работают тренеры ХК «Сибирь», по окончании сезона они проведут просмотр — лучшие дети получат возможность пройти отбор в хоккейную школу «Сибири».

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хоккейS7ХК «Сибирь»
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КОММЕНТАРИИ (6)

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16 фев 2020 в 22:58

Раз два три... Барыс позорную Сибирь на куски рви...

Марсианин
16 фев 2020 в 22:54

Не удивили. Новосибирцы ежедневно несколько раз в день катаются на льду и даже падают благодаря отсутствию в городе хозяйственника и мэра. Вот бы устроить аттракцион и заставить Локтя по утрам ходить по небольшим улицам даже пусть недалеко от мэрии и вечером в темноте тоже. И так месяц и по разным улицам. Вот это шоу будет. Все горожане соберутся и даже денег дадут посмотреть на шоу Локтя и депутатов.

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16 фев 2020 в 22:46

а счет какой?