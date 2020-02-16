На катке у Центральной гостиницы актёры и блогеры сыграли в хоккей — показываем, как это было

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25 ноября 2019
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1 ноября 2019
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Вечером 16 февраля на хоккейной площадке S7 Arena во дворе гостиницы «Центральная» прошёл матч звездных команд. В игре состязались известные актеры, YouTube-блогеры и игроки ХК «Сибирь». Фотограф НГС побывал на матче — показываем фотографии вам.
В конце декабря во дворе Центральной гостиницы авиакомпания S7 Airlines и ХК «Сибирь» открыли каток «S7 Арена». На этом катке проходят еженедельные тренировки для детей от 6 до 10 лет и для взрослых. Здесь работают тренеры ХК «Сибирь», по окончании сезона они проведут просмотр — лучшие дети получат возможность пройти отбор в хоккейную школу «Сибири».
Раз два три... Барыс позорную Сибирь на куски рви...
Марсианин
16 фев 2020 в 22:54
Не удивили. Новосибирцы ежедневно несколько раз в день катаются на льду и даже падают благодаря отсутствию в городе хозяйственника и мэра. Вот бы устроить аттракцион и заставить Локтя по утрам ходить по небольшим улицам даже пусть недалеко от мэрии и вечером в темноте тоже. И так месяц и по разным улицам. Вот это шоу будет. Все горожане соберутся и даже денег дадут посмотреть на шоу Локтя и депутатов.