На катке у Центральной гостиницы актёры и блогеры сыграли в хоккей — показываем, как это было

Марсианин 16 фев 2020 в 22:54

Не удивили. Новосибирцы ежедневно несколько раз в день катаются на льду и даже падают благодаря отсутствию в городе хозяйственника и мэра. Вот бы устроить аттракцион и заставить Локтя по утрам ходить по небольшим улицам даже пусть недалеко от мэрии и вечером в темноте тоже. И так месяц и по разным улицам. Вот это шоу будет. Все горожане соберутся и даже денег дадут посмотреть на шоу Локтя и депутатов.