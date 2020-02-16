Десятки людей приехали в Толмачёво, чтобы встретить всемирно известную балетную труппу

Сегодня, 16 февраля, в Новосибирск прилетела всемирно известная труппа, которая представит на Большой сцене НОВАТа спектакль «Укрощение строптивой», получивший три премии «Золотая маска». Представление можно будет увидеть 19, 20, 21 февраля.

— Гастрольные спектакли 19 и 20 февраля пройдут с участием звезд балета Монте-Карло Екатерины Петиной, Матея Урбана, Алессандры Тоньолони и Франческо Мариоттини. А 21 февраля главные партии исполнят премьеры Большого театра — Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе театра.