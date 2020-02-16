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Город Культура

Десятки людей приехали в Толмачёво, чтобы встретить всемирно известную балетную труппу

Балет Монте-Карло впервые будет выступать в НОВАТе

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Екатерина Петина исполнит роль Катарины 19 февраля на сцене НОВАТа

Екатерина Петина исполнит роль Катарины 19 февраля на сцене НОВАТа

Сегодня, 16 февраля, в Новосибирск прилетела всемирно известная труппа, которая представит на Большой сцене НОВАТа спектакль «Укрощение строптивой», получивший три премии «Золотая маска». Представление можно будет увидеть 19, 20, 21 февраля.

— Гастрольные спектакли 19 и 20 февраля пройдут с участием звезд балета Монте-Карло Екатерины Петиной, Матея Урбана, Алессандры Тоньолони и Франческо Мариоттини. А 21 февраля главные партии исполнят премьеры Большого театра — Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе театра.

Матей Урбан — ведущий танцовщик балета Монте-Карло, лауреат международных конкурсов — исполнит роль Петруччо на сцене НОВАТа 19 февраля

Матей Урбан — ведущий танцовщик балета Монте-Карло, лауреат международных конкурсов — исполнит роль Петруччо на сцене НОВАТа 19 февраля

Артисты спектакля в аэропорту Толмачёво

— Мы счастливы, что в юбилейном сезоне принимаем на своей сцене один из самых успешных, интересных и высокопрофессиональных балетных коллективов мира. Балет Монте-Карло под руководством Жана-Кристофа Майо приобрёл во всём мире репутацию динамично развивающейся труппы, задающей вектор развития всего современного балетного искусства. «Укрощение строптивой» — эффектная, ироничная постановка, в которой ярко выражен уникальный стиль мастера и его талант создавать актуальную авторскую хореографию на платформе классической традиции, — передает слова художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана официальный сайт театра.

В Новосибирск Королевский балет Монте-Карло привёз по-настоящему уникальную постановку. Во-первых, это единственный балет, который был поставлен Жан-Кристофом Майо специально для Большого театра — обычно знаменитый балетмейстер ставит балеты для своей труппы и переносит их на сцены других театров. Во-вторых, партитуру для «Укрощения строптивой» собрали из музыки, написанной Шостаковичем к кинофильмам, — в творческом наследии композитора нет балета с таким названием. Подробнее про выступление балета Монте-Карло можно прочесть здесь.

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НОВАТбалет
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КОММЕНТАРИИ (17)

с богаткова
16 фев 2020 в 21:28

НОВАТ - мой любимый театр. С удовольствием схожу на новый спектакль.

Друг
16 фев 2020 в 21:49

Кехман, всё правильно сделал!🔥

Фото пользователя
16 фев 2020 в 22:03

Не люблю балет. Не люблю балеронов. Не люблю мужские балетные трико.