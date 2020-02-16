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Зима

В Новосибирске до +1. Рассказываем, когда в город вернётся оттепель

В начале недели ожидается лёгкий минус

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Прошлая оттепель была в Новосибирске на прошлых выходных

Прошлая оттепель была в Новосибирске на прошлых выходных

Середина последнего месяца зимы радует горожан относительным теплом. По предварительным прогнозам, на следующей неделе в Новосибирск придёт потепление — вплоть до +1 градуса. НГС заглянул в виртуальные погодные сервисы и посмотрел, действительно ли нам ждать оттепели.

Пожалуй, самый оптимистичный прогноз для новосибирцев сообщает Гидрометцентр России — согласно ему, начиная с четверга, 20 февраля, температура воздуха в нашем городе повысится до +1 градуса. При этом предшествующие дни также будут относительно теплы — в понедельник -2 °C, во вторник -5 °C, а в среду -3 градуса. После ожидаемого потепления в четверг последующие дни недели будут немногим холодней — всего -1 градус. Также всю неделю ожидаются незначительные осадки.

По данным сайта Gismeteo, в четверг, 20 февраля, температура воздуха установится на отметке 0 градусов днём и -5 градусов ночью. Согласно этому прогнозу, предварительно произойдёт небольшая «волна» — с -4 градусов в понедельник до -6 градусов во вторник, а затем до -5 градусов в среду. При этом во все эти трое суток ночью не будет холоднее -8 градусов. Далее дневная температура продержится на отметке -1 градус в пятницу и субботу. А начиная с воскресенья ожидается незначительное похолодание до -5 градусов.

Как утверждает «Яндекс.Погода», всё, что мы можем ожидать от погоды днём в следующий четверг, так это всего лишь -2 градуса. Температура воздуха днём в понедельник установится на -3 градусах, во вторник упадёт до -6 °C, а в среду поднимется до -2 °C. Что касается трёх последних дней недели, то там будут прослеживаться устойчивые -3 градуса. При этом на протяжении всех этих семи дней ожидаются осадки в виде снега, а ночная температура не упадёт ниже -9 градусов.

По данным сайта Accuweather.com, температура четверга будет чуть ниже нуля: всего -1 градус днём, а ночью опустится до -5 °C. Днём в понедельник будет -3 °C, во вторник -7 °C, а в среду — -4 градуса. После относительно тёплого четверга в пятницу прогнозируется -2 градуса, а в субботу и воскресенье — одинаковые -3 °C.   

Ровно неделю назад некоторые дороги Новосибирска затопило водой после двухдневной оттепели в городе. Впоследствии синоптики предупреждали о сильной гололедице.

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погода
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КОММЕНТАРИИ (25)

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16 фев 2020 в 19:08

РСП будут очень рады тёплой погоде... Ведь можно будет натянуть юбки на толстые зады... Чтобы поймать падкого Аленяку... И поставить его в стойло...

Облако
16 фев 2020 в 19:43

Этой зимой заколебали эти колебания температуры. Бедный мой организм, как он всё это выдерживает...

Qwerty
16 фев 2020 в 19:33

В такую погоду забавно отбегают от дороги людишки, когда рядом проезжаешь по луже.