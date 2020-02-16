В Новосибирске до +1. Рассказываем, когда в город вернётся оттепель

Середина последнего месяца зимы радует горожан относительным теплом. По предварительным прогнозам, на следующей неделе в Новосибирск придёт потепление — вплоть до +1 градуса . НГС заглянул в виртуальные погодные сервисы и посмотрел, действительно ли нам ждать оттепели.

Пожалуй, самый оптимистичный прогноз для новосибирцев сообщает Гидрометцентр России — согласно ему, начиная с четверга, 20 февраля, температура воздуха в нашем городе повысится до +1 градуса . При этом предшествующие дни также будут относительно теплы — в понедельник -2 °C , во вторник -5 °C , а в среду -3 градуса . После ожидаемого потепления в четверг последующие дни недели будут немногим холодней — всего -1 градус . Также всю неделю ожидаются незначительные осадки.