Началась бесплатная поставка новосибирской тест-системы на выявление коронавируса в другие страны

Сегодня, 16 февраля, началась безвозмездная поставка тест-системы на выявление коронавируса в соседние страны. Её разработчиком является Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», расположенный в р. п. Кольцово.

Информация о поставке появилась сегодня на сайте оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

— В целях оказания помощи странам-членам Евразийского экономического союза и СНГ в недопущении завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на безвозмездной основе переданы средства лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV, разработанные в новосибирском научном центре «Вектор», — говорится в сообщении.