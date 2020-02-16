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Здоровье

Началась бесплатная поставка новосибирской тест-системы на выявление коронавируса в другие страны

Средства лабораторной диагностики вируса разработал научный центр «Вектор»

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Поставка тест-систем идёт в страны евразийского региона

Поставка тест-систем идёт в страны евразийского региона

Сегодня, 16 февраля, началась безвозмездная поставка тест-системы на выявление коронавируса в соседние страны. Её разработчиком является Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», расположенный в р. п. Кольцово.

Информация о поставке появилась сегодня на сайте оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

— В целях оказания помощи странам-членам Евразийского экономического союза и СНГ в недопущении завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на безвозмездной основе переданы средства лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV, разработанные в новосибирском научном центре «Вектор», — говорится в сообщении.

На сайте штаба указано, что поставка тест-систем в страны евразийского региона идёт «под эгидой реализации мер поддержки соседних государств в наращивании потенциала по борьбе с угрозами инфекционных болезней».

На этой неделе новосибирский Минздрав подтвердил информацию о размещении на карантин граждан Китая в Коченёвской больнице — четверых граждан Китая, находившихся в инфекционном отделении больницы, отпустили домой.

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коронавирус«Вектор»
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КОММЕНТАРИИ (25)

Гость
16 фев 2020 в 16:09

а почему в больнице Академгородка нет этих тест-систем?
Студентка вернулась из Таиланда и заболев обратилась в больницу на ул Пирогова
Ей отказали в тесте на короновирус! -- нет тест-систем и просили никому об это не рассказывать?!

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16 фев 2020 в 15:58

Гордость распирает за родной Новосибирск. все другие нам завидуют.

16 фев 2020 в 16:26

Мне одному не понятно,что Вектор каждый год разрабатывает и продает лекарств в другие страны на миллионы долларов,а деньги от продаж где? За эти деньги можно 100 станций метро было построить до Кольцово..?!!