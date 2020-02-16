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Происшествия

Три автомобиля столкнулись под Новосибирском — водитель Volkswagen вылетел на встречную полосу

ДТП произошло на Чуйском тракте

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Водителя и пассажира Volkswagen госпитализировали

Водителя и пассажира Volkswagen госпитализировали

Сегодня утром, 16 февраля, на трассе Р-256 «Чуйский тракт» столкнулись три автомобиля — пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как рассказали в пресс-службе МВД по НСО, инцидент произошёл в 05:35.

— По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat следовал по трассе Р-256 со стороны Бердска в сторону Искитима и на 50-м км по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mazda, а затем с автомобилем Toyota Premio, следовавшими со стороны Искитима в сторону Бердска, — говорится в сообщении на сайте МВД по НСО.

Как пояснили в пресс-центре ведомства, автомобиль Mazda ударом унесло на нескольких десятков метров.

На месте аварии работали сотрудники полиции

На месте аварии работали сотрудники полиции

— В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen с травмами различной степени тяжести госпитализированы медицинское учреждение, откуда последний после осмотра медиками был отпущен, — рассказали в пресс-службе.

По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.

Утром в этот четверг, 13 февраля, на автодороге «Северный обход» в Мошковском районе произошло смертельное ДТП — женщина погибла, ребёнок был госпитализирован. 

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дтпЧуйский тракт
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КОММЕНТАРИИ (21)

Пюрешка с катлеткой
16 фев 2020 в 14:53

Дорога чистая, прямая, ровная, видимость отличная. Что надо? А, ну конечно, надо гнать. Новосибирские водители самые криворукие водители в стране. Еще и агрессивные.

123
16 фев 2020 в 14:53

Эта трасса давно нуждается в разделительной полосе или барьере.

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16 фев 2020 в 14:50

Довольно опасное место, всегда проезжаю там с осуждением