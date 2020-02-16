— По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat следовал по трассе Р-256 со стороны Бердска в сторону Искитима и на 50-м км по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mazda, а затем с автомобилем Toyota Premio, следовавшими со стороны Искитима в сторону Бердска, — говорится в сообщении на сайте МВД по НСО.

Как рассказали в пресс-службе МВД по НСО, инцидент произошёл в 05:35.

Сегодня утром, 16 февраля, на трассе Р-256 «Чуйский тракт» столкнулись три автомобиля — пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как пояснили в пресс-центре ведомства, автомобиль Mazda ударом унесло на нескольких десятков метров.

— В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen с травмами различной степени тяжести госпитализированы медицинское учреждение, откуда последний после осмотра медиками был отпущен, — рассказали в пресс-службе.

По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.



Утром в этот четверг, 13 февраля, на автодороге «Северный обход» в Мошковском районе произошло смертельное ДТП — женщина погибла, ребёнок был госпитализирован.

