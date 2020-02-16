Аэропорт Толмачёво не принимал рейсы — новосибирцы сделали снимки петель над городом

Петли наблюдались над городом с 10 до 12 утра

Сегодня утром, 16 февраля, новосибирский аэропорт «Толмачёво» на время перестал принимать рейсы. В небе над Новосибирском жители города заметили петли конденсационных следов от самолётов, которые не могли пойти на посадку.

По словам очевидцев, петли наблюдались в промежуток времени с 10 до 11:40 часов.

«Вот такое сегодня кругописание самолёт вытворяет у нас в небе», — поделился своей видеозаписью читатель НГС