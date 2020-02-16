Аэропорт Толмачёво не принимал рейсы — новосибирцы сделали снимки петель над городом

Сегодня утром, 16 февраля, новосибирский аэропорт «Толмачёво» на время перестал принимать рейсы. В небе над Новосибирском жители города заметили петли конденсационных следов от самолётов, которые не могли пойти на посадку.
По словам очевидцев, петли наблюдались в промежуток времени с 10 до 11:40 часов.
«Вот такое сегодня кругописание самолёт вытворяет у нас в небе», — поделился своей видеозаписью читатель НГС
Как прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-центре аэропорта Толмачёво, на задержка рейсов на прилёт произошло из-за сильного тумана.
— Ночью и утром на территории аэродрома Толмачёво наблюдался сильный туман. Минимальная видимость составляла 50 метров. На прилёт было задержано 8 рейсов, на вылет — 7. В настоящее время аэропорт Толмачёво работает в штатном режиме, — рассказала пресс-секретарь аэропорта Ирина Шавшина.
В начале февраля мы писали о том, как аэропорт Абакана не принимал рейсы — самолёт, который летел из Москвы, успешно сел на запасной аэродром «Толмачёво».