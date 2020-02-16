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Город

Аэропорт Толмачёво не принимал рейсы — новосибирцы сделали снимки петель над городом

По словам диспетчеров, на протяжении двух часов приём бортов восстановлен

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Петли наблюдались над городом с 10 до 12 утра

Петли наблюдались над городом с 10 до 12 утра

Сегодня утром, 16 февраля, новосибирский аэропорт «Толмачёво» на время перестал принимать рейсы. В небе над Новосибирском жители города заметили петли конденсационных следов от самолётов, которые не могли пойти на посадку.

По словам очевидцев, петли наблюдались в промежуток времени с 10 до 11:40 часов. 

«Вот такое сегодня кругописание самолёт вытворяет у нас в небе», — поделился своей видеозаписью читатель НГС 

Такую фотографию сделал сегодня утром житель улицы Троллейной&nbsp;

Такую фотографию сделал сегодня утром житель улицы Троллейной 

Как прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-центре аэропорта Толмачёво, на задержка рейсов на прилёт произошло из-за сильного тумана.


— Ночью и утром на территории аэродрома Толмачёво наблюдался сильный туман. Минимальная видимость составляла 50 метров. На прилёт было задержано 8 рейсов, на вылет — 7. В настоящее время аэропорт Толмачёво работает в штатном режиме, — рассказала пресс-секретарь аэропорта Ирина Шавшина.

В начале февраля мы писали о том, как аэропорт Абакана не принимал рейсы — самолёт, который летел из Москвы, успешно сел на запасной аэродром «Толмачёво».

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аэропорт Толмачевозадержка рейсов
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КОММЕНТАРИИ (3)

16 фев 2020 в 13:16

имелось в виду петЕЛЬ? Ну шарага.

Мужчина, кормящий семь москвичей
16 фев 2020 в 13:18

Москвичи негодуют. Какая-то Сибирь их не принимает!

!!!
16 фев 2020 в 13:18

Нужен комментарий Стаса Соколова.
Он теперь главный эксперт на НГС по всем авиационным новостям.