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Зима

Деревья в белом и непроглядное небо — смотрим, как Новосибирск выглядит в тумане

Туман сохранялся над городом из-за штиля

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Ближе к полудню туман начал рассеиваться&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;

Ближе к полудню туман начал рассеиваться      

Утром в воскресенье, 16 февраля, Новосибирск покрыл плотный туман, а на деревьях и фасадах зданий образовался иней — жители делятся снимками этого природного явления в своих соцсетях. 

Туман начался ещё ночью и сохранялся на протяжении всего утра воскресенья.

По данным сайта Гидрометцентра, температура ночью по области составила -13...-16 градусов. Сейчас температура достигает -13 градусов и продолжает расти. Согласно прогнозам, максимально тёплая температура — до -4,2 градусов — ожидается в Новосибирске сегодня в 16:00. Ветер сменится на восточный — 2 м/с. 

Ближе к 11 утра небо над городом стало более ясным&nbsp;

Ближе к 11 утра небо над городом стало более ясным 

Как сообщали синоптики в минувшую пятницу, ночные температуры в регионе могут достигнуть морозов до –20 градусов. Днём стоит ожидать от –4 до –9 градусов мороза. По словам пресс-секретаря Новосибирского гидрометцентра Ренада Ягудина, температурный фон в эти выходные умеренно-морозный, а осадки не ожидаются.

В январе новосибирцы делали фотографии плотного тумана — он скрыл с глаз часть Новосибирска, а местным водителям серьёзно усложнил передвижение по дорогам.

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густой туман
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КОММЕНТАРИИ (9)

16 фев 2020 в 11:54

Ага, туман. Смог очередной поди над городом в котором вместо нормального воздуха выхлопных газы, а летом ещё и зола от лесных пожарищ

ххх
16 фев 2020 в 12:07

Этот туман-девятибалльный СМОГ.
Автору известна разница между смогом и туманом?

16 фев 2020 в 12:14

Вы о чём?
AQI = 258 - Индекс качества воздуха. Значения, превышающие 300, представляют собой опасное качество воздуха, от 200 до 300 очень вредных. Информация со станции ул. Максима Горького ООО «Сити-Эйр»