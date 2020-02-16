Деревья в белом и непроглядное небо — смотрим, как Новосибирск выглядит в тумане

Утром в воскресенье, 16 февраля, Новосибирск покрыл плотный туман, а на деревьях и фасадах зданий образовался иней — жители делятся снимками этого природного явления в своих соцсетях.

Туман начался ещё ночью и сохранялся на протяжении всего утра воскресенья.