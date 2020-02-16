Деревья в белом и непроглядное небо — смотрим, как Новосибирск выглядит в тумане

Утром в воскресенье, 16 февраля, Новосибирск покрыл плотный туман, а на деревьях и фасадах зданий образовался иней — жители делятся снимками этого природного явления в своих соцсетях.
Туман начался ещё ночью и сохранялся на протяжении всего утра воскресенья.
По данным сайта Гидрометцентра, температура ночью по области составила -13...-16 градусов. Сейчас температура достигает -13 градусов и продолжает расти. Согласно прогнозам, максимально тёплая температура — до -4,2 градусов — ожидается в Новосибирске сегодня в 16:00. Ветер сменится на восточный — 2 м/с.
Как сообщали синоптики в минувшую пятницу, ночные температуры в регионе могут достигнуть морозов до –20 градусов. Днём стоит ожидать от –4 до –9 градусов мороза. По словам пресс-секретаря Новосибирского гидрометцентра Ренада Ягудина, температурный фон в эти выходные умеренно-морозный, а осадки не ожидаются.
В январе новосибирцы делали фотографии плотного тумана — он скрыл с глаз часть Новосибирска, а местным водителям серьёзно усложнил передвижение по дорогам.