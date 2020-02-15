Женщина упала в переходе на «Студенческой» — на место приехала скорая

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Ну и??? Смысл новости? Каждый час в городе падает уйма людей! Наверное трети из них пытаются помочь прохожие! На какую то часть выезжает скорая!
Berkov
15 фев 2020 в 21:17
Мне каждый раз плохо, когда я пользуюсь нашими переходами, особенно наземными - там ваще костей не соберёшь и тупо обледенелый металл... И это при том, что я спокойно пробегаю по 5 километров, плаваю и на здоровье и обувь не жалуюсь. А глядя на покорность сограждан становится даже как-то брезгливо - даже если ступеньки фекалиями обдать и заморозить - пойдут в метро, поскальзываясь, матерясь, но никаких заявлений писать и не подумают (а зачем, если один человек пожалуется - это же фигня, правильно?), другой транспорт не выберут (на метро ведь на 10 минут быстрее и в тепле). Всё правильно, таких грех не облапошить...
Хотя именно тут видимо просто здоровье женщину подвело, бывает... я на днях так увидел пенсионерку ползущую поперёк дороги, с помощью прохожих выяснил что случилось (видимо инсульт), усадил в машину и вызвал скорую (всего-то за 33 минуты приехала в середине дня в городе... при серьёзном инсульте у меня бы уже овощ сидел с умершим мозгом... вот где мельдоний нужен (серьёзно, он помогает тканям переживать кислородное голодание). Приехала машинка ржавая почти насквозь, скучающий санитар бабку в машину усадил и видать документы пошёл оформлять, потому что машинка с места не трогалась ещё минут 5, дальше я не следил.
Народ, учите иностранные языки, у кого ещё инсульта не было... ну или думайте как тут выживать будете!
15 фев 2020 в 21:12
Не хотел бы я находиться там, где Ксения Лысенка ходит. Помощи от неё не дождёшься, зато в неприглядном виде есть шанс засветиться на весь мир.