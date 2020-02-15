Женщина упала в переходе на «Студенческой» — на место приехала скорая

Вечером в субботу, 15 февраля, в Новосибирске женщине стало плохо в переходе метро «Студенческая», и она упала.

Как рассказала корреспондент НГС Ксения Лысенко, которая оказалась очевидицей происшествия, женщине около 40 лет. У неё были судороги. К ней подбежали люди и вызвали скорую помощь.

Главврач скорой помощи Ирина Большакова подтвердила корреспонденту НГС информацию о том, что врачи выезжали на вызов.

— Ей стало лучше. Её взяли в машину скорой помощи. Она от помощи отказалась, — рассказала она.