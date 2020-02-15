«Сибирь» в домашнем матче обыграла «Северсталь»

Вечером в субботу, 15 февраля, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл ХК «Северсталь» из Череповца. Игра проходила в Новосибирске и закончилась со счётом 3:2.
Гости открыли счёт игры на 6-й минуте матча. Ответную шайбу в ворота «Северстали» забил нападающий Юусо Пуустинен. До конца первого периода соперники ещё один раз обменялись шайбами.
Исход игры решился только в третьем периоде, когда нападающий «Сибири» Игорь Макаров забросил победную шайбу в ворота «Северстали».
Прошлый матч против ХК «Сочи» новосибирцы проиграли. Тогда игра закончилась со счётом 2:3.
Следующая игра состоится во вторник, 18 января. «Сибирь» сыграет против ХК «Барыс» из Нур-Султана.