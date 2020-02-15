«Сибирь» в домашнем матче обыграла «Северсталь»

Вечером в субботу, 15 февраля, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл ХК «Северсталь» из Череповца. Игра проходила в Новосибирске и закончилась со счётом 3:2.



Гости открыли счёт игры на 6-й минуте матча. Ответную шайбу в ворота «Северстали» забил нападающий Юусо Пуустинен. До конца первого периода соперники ещё один раз обменялись шайбами.