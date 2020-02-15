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Спорт

«Сибирь» в домашнем матче обыграла «Северсталь»

Игра закончилась со счётом 3:2

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Игра проходила в Новосибирске

Игра проходила в Новосибирске

Вечером в субботу, 15 февраля, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл ХК «Северсталь» из Череповца. Игра проходила в Новосибирске и закончилась со счётом 3:2.

Гости открыли счёт игры на 6-й минуте матча. Ответную шайбу в ворота «Северстали» забил нападающий Юусо Пуустинен. До конца первого периода соперники ещё один раз обменялись шайбами.

Исход игры решился только в третьем периоде, когда нападающий «Сибири» Игорь Макаров забросил победную шайбу в ворота «Северстали».

Прошлый матч против ХК «Сочи» новосибирцы проиграли. Тогда игра закончилась со счётом 2:3.

Следующая игра состоится во вторник, 18 января. «Сибирь» сыграет против ХК «Барыс» из Нур-Султана.

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ХК Сибирьхоккей
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КОММЕНТАРИИ (18)

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15 фев 2020 в 20:44

Автомобилииист! Чемпиооон!😎 ФК "Урал" - чемпиооон!
Играть-колотить!
Наш «Урал» не победить!
Всех отжалит на ура
Наш родной ФК «Урал»!
Шмелиии вперёёёд!!!...Олеее-олееее-олеее-олеее!!!😁😁😁

Хоккей
15 фев 2020 в 20:51

Сегодня движение было немного получше,хотя до оптимальных кондиций еще далеко,из под нагрузок до конца еще не вышли похоже. В Северстали много молодых,скоростных ребят,необходимость набирать очки на них уже не давит - им важно себя показать,за будущие контракты рубились.У Сибири двое травмированных,Михайлова вообще на МРТ увезли,с учетом короткой скамейки - ситуация непростая.
Коротков сегодня очень неплохо играл,возможно вариант ставить его в первое звено к финнам окажется вполне рабочим. В конце у молодых череповчан сил явно побольше осталось,моментов немало возникало,особенно когда 4 на 6 остались,но Сяттери выручал,и игроки под броски ложились,Чесалин и Пелтола очень опасные в конце заблокировали.Итого первая победа после официального выхода в ПО,но вот травмы игроков беспокоят,скамейка запасных,повторюсь,в Сибири коротенькая.Как бы не пришлось из фарм клуба ВХЛ кого-нибудь возвращать.

15 фев 2020 в 20:08

а российских биатлонистов лишили золотых медалей за олимпиаду в сочах