Путин дал госнаграды медсестре, сварщику и работнику завода из Новосибирска

Также президент наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени электросварщика ручной сварки общества с ограниченной ответственностью «Сибэлектропривод» Владимира Сорокина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу главная медсестра Станции скорой медицинской помощи Елена Пименова получила почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали три жителя Новосибирской области.

Кроме того, в список отличившихся новосибирцев попал оператор станков с программным управлением Новосибирского приборостроительного завода Андрей Попков. Он получил знак отличия «За наставничество» за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.

В конце января Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами — тогда в список попали врач и детский тренер из Новосибирской области.