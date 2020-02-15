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Страна и мир

Путин дал госнаграды медсестре, сварщику и работнику завода из Новосибирска

Указ опубликован на сайте правовой информации

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В список награждённых попали три новосибирца

В список награждённых попали три новосибирца

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали три жителя Новосибирской области. 

За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу главная медсестра Станции скорой медицинской помощи Елена Пименова получила почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Также президент наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени электросварщика ручной сварки общества с ограниченной ответственностью «Сибэлектропривод» Владимира Сорокина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, в список отличившихся новосибирцев попал оператор станков с программным управлением Новосибирского приборостроительного завода Андрей Попков. Он получил знак отличия «За наставничество» за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.

В конце января Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами — тогда в список попали врач и детский тренер из Новосибирской области.

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указ президентаВладимир Путин
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КОММЕНТАРИИ (138)

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15 фев 2020 в 22:27

Заметил одну вещь.
Фамилия Путин стала реально раздражать.
Надоела пластинка? Так нужно сменить, не?

Солярис
15 фев 2020 в 21:59

Считаю, что награда лучше премии, хотя многие считают наоборот. Деньги через месяц разойдутся, а на медаль внуки будут смотреть )) Как-то так

лена путина
15 фев 2020 в 21:53

хахахахаха. всё в соц страну играет?!