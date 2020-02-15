Путин дал госнаграды медсестре, сварщику и работнику завода из Новосибирска

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали три жителя Новосибирской области.
За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу главная медсестра Станции скорой медицинской помощи Елена Пименова получила почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».
Также президент наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени электросварщика ручной сварки общества с ограниченной ответственностью «Сибэлектропривод» Владимира Сорокина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Кроме того, в список отличившихся новосибирцев попал оператор станков с программным управлением Новосибирского приборостроительного завода Андрей Попков. Он получил знак отличия «За наставничество» за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.
В конце января Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами — тогда в список попали врач и детский тренер из Новосибирской области.