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Ушла после семейного конфликта: в Новосибирске пропала 16-летняя девушка с татуировкой и пирсингом

Её ищут вторую неделю

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Девушка пропала больше недели назад

Девушка пропала больше недели назад

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поиске 16-летней Алины Наземцевой, которая пропала в Ленинском районе ещё 7 февраля. И с тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.

— Пропавшая девушка ушла из дома после большого семейного конфликта. Можно сказать, что относится к категории «бегунков». Некоторое количество времени с момента поступления к нам заявки мы проводили информационную работу, стараясь установить местонахождение подростка. Ввиду того, что эта работа не привела к результату, было принято решение опубликовать ориентировку в Сети и, возможно, получить свидетельство от людей, которые знают о месте нахождения девушки. Возможно, что она сама увидит ориентировку в Сети. Некоторое количество времени со своих страничек в соцсетях она в Сеть выходила, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

По данным ориентировки, у Алины нормальное телосложение, голубые глаза и тёмно-русые волосы. Она была одета в чёрную куртку, чёрные ботинки и черную шапку. У неё проколот язык и есть татуировка на левом запястье.

Сегодня в полиции рассказали о ночных поисках 12-летнего мальчика, который не вернулся домой после школы.

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волонтёры«Лиза Алерт»пропал подросток
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КОММЕНТАРИИ (36)

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15 фев 2020 в 19:04

Родители не воспитали своего ребенка, а теперь весь город "на ушах". На родителей, за такое воспитание, нужно наложить крупный штраф и лишить родительских прав. И "разделить" их квартиру, дабы дочь жила отдельно. Как родители допустили, что у школьницы есть татуировка? И пирсинг? Кто ей деньги на это дал?

ТоТо
15 фев 2020 в 19:02

Ребята правда говорят что в Новосибирске прошла первая гей-свадьба?Граунберг Олег вышел замуж за Дениса Дыркина?

Я не робот
15 фев 2020 в 19:08

Наверное на паперть ушла, молиться и поститься. З.Ы. Срамота.