Ушла после семейного конфликта: в Новосибирске пропала 16-летняя девушка с татуировкой и пирсингом

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поиске 16-летней Алины Наземцевой, которая пропала в Ленинском районе ещё 7 февраля. И с тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.

— Пропавшая девушка ушла из дома после большого семейного конфликта. Можно сказать, что относится к категории «бегунков». Некоторое количество времени с момента поступления к нам заявки мы проводили информационную работу, стараясь установить местонахождение подростка. Ввиду того, что эта работа не привела к результату, было принято решение опубликовать ориентировку в Сети и, возможно, получить свидетельство от людей, которые знают о месте нахождения девушки. Возможно, что она сама увидит ориентировку в Сети. Некоторое количество времени со своих страничек в соцсетях она в Сеть выходила, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.