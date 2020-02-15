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Город

Времена инквизиции и репрессий: сотрудники Института горного дела вступились за арестованного директора

Они обвинили следователей в незаконных действиях и давлении на фигурантов уголовного дела

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Сотрудники утверждают, что действия следователей мешают нормальной работе института и выходят за рамки закона

Сотрудники утверждают, что действия следователей мешают нормальной работе института и выходят за рамки закона

В Новосибирске сотрудники Института горного дела вступились за арестованного по подозрению в мошенничестве директора Андрея Кондратенко и написали открытое письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Оно опубликовано в общем доступе.

— Вот уже два года сотрудников Института горного дела имени Н. А. Чинакала СО РАН, город Новосибирск, лихорадит расследование «экономического преступления», совершение которого правоохранительные органы в лице СК, прокуратуры и ФСБ инкриминируют директору Кондратенко Андрею Сергеевичу и другим должностным лицам института. Те методы, которые следственные органы применяют к «обвиняемым», а именно — метод подавления личности, запугивания, театрализованного воздействия на психику как самого «обвиняемого», так и его окружения, всё больше напоминают времена инквизиции и репрессий 1937 года, а отнюдь не реалии сегодняшнего дня, когда все СМИ неустанно обсуждают внесение поправок в Конституцию и вопросы построения гуманного, социально защищённого государства, — говорится в тексте открытого письма.

Сотрудники утверждают, что действия следователей мешают нормальной работе института и выходят за рамки закона.

— А может быть, вовсе и нет «тяжкого экономического преступления», а есть непреодолимое желание неких силовых или властных структур захватить здание в центре города Новосибирска? — задаются вопросом авторы письма.

В приложениях к письму сотрудники подробно рассказывают о ходе дела и утверждают, что изначально конфликт разгорелся между руководством института и Сибирским территориальным управлением Минобрнауки. В итоге это привело к изъятию документов в июле 2019 года, за которым последовала череда обысков.

— В сентябре 2019 г. последовали новые обыски, с задержанием сотрудников ИГД СО РАН, в том числе директора А. С. Кондратенко. В декабре 2019 года заместителя директора В. В. Тимонина и научного сотрудника А. С. Смоленцева заключили под стражу. За весь период следствия всех допрашиваемых склоняли к тому, чтобы те дали показания против директора А. С. Кондратенко, — говорится в приложении к письму.

Сотрудники в документе усомнились, что Кондратенко виноват и совершал преступление, и попросили министра подключиться к ситуации. Также они добавили, что сейчас без официального руководителя работать в институте очень сложно.

В СУ СК по Новосибирской области отказались от комментариев по поводу открытого письма.

Последние обыски в Институте горного дела СО РАН в Новосибирске прошли 10 февраля. Руководство организации заподозрили в мошенничестве, из-за которого бюджет института понёс ущерб. Ситуацию прокомментировал председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон. Позже стало известно, что трёх сотрудников института подозревают в мошенничестве на 400 тысяч. По версии следствия, подозреваемые с помощью гранта приобрели измерительную систему по завышенной стоимости. Во вторник, 11 февраля, Заельцовский районный суд Новосибирска отправил под арест до 22 марта директора Института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко.

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открытое письмомошенничествоИнститут горного дела СО РАНСледственный комитет
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КОММЕНТАРИИ (19)

Я не робот
15 фев 2020 в 17:06

Не нарушай закон, не будет репрессий, все просто.

Гость
15 фев 2020 в 17:07

Нарушил закон? Получай 🖕

Вовчик1955
15 фев 2020 в 17:19

Мы, новосибирцы, очень переживаем за директора