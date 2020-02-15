Времена инквизиции и репрессий: сотрудники Института горного дела вступились за арестованного директора

Сотрудники утверждают, что действия следователей мешают нормальной работе института и выходят за рамки закона Фото: Дмитрий Северов

В Новосибирске сотрудники Института горного дела вступились за арестованного по подозрению в мошенничестве директора Андрея Кондратенко и написали открытое письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Оно опубликовано в общем доступе. — Вот уже два года сотрудников Института горного дела имени Н. А. Чинакала СО РАН, город Новосибирск, лихорадит расследование «экономического преступления», совершение которого правоохранительные органы в лице СК, прокуратуры и ФСБ инкриминируют директору Кондратенко Андрею Сергеевичу и другим должностным лицам института. Те методы, которые следственные органы применяют к «обвиняемым», а именно — метод подавления личности, запугивания, театрализованного воздействия на психику как самого «обвиняемого», так и его окружения, всё больше напоминают времена инквизиции и репрессий 1937 года, а отнюдь не реалии сегодняшнего дня, когда все СМИ неустанно обсуждают внесение поправок в Конституцию и вопросы построения гуманного, социально защищённого государства, — говорится в тексте открытого письма.

Сотрудники утверждают, что действия следователей мешают нормальной работе института и выходят за рамки закона. — А может быть, вовсе и нет «тяжкого экономического преступления», а есть непреодолимое желание неких силовых или властных структур захватить здание в центре города Новосибирска? — задаются вопросом авторы письма. В приложениях к письму сотрудники подробно рассказывают о ходе дела и утверждают, что изначально конфликт разгорелся между руководством института и Сибирским территориальным управлением Минобрнауки. В итоге это привело к изъятию документов в июле 2019 года, за которым последовала череда обысков. — В сентябре 2019 г. последовали новые обыски, с задержанием сотрудников ИГД СО РАН, в том числе директора А. С. Кондратенко. В декабре 2019 года заместителя директора В. В. Тимонина и научного сотрудника А. С. Смоленцева заключили под стражу. За весь период следствия всех допрашиваемых склоняли к тому, чтобы те дали показания против директора А. С. Кондратенко, — говорится в приложении к письму.