«30 залпов из гаубиц и 800 фейерверков»: военные рассказали о салюте в Новосибирске на 23 Февраля

В Новосибирске военные рассказали, каким будет праздничный салют к 23 Февраля — с площадки около пляжа «Наутилус» запустят 800 фейерверков и совершат 30 залпов из гаубиц.

— Завершающая репетиция салютных расчетов проходила вечером на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области. Военнослужащие выполнили залпы из 122-мм гаубиц Д-30. К 23 Февраля артиллеристы совершат марш в Новосибирск, где будут проходить праздничные мероприятия, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Салют начнётся в 21:00 и продлится 20 минут.