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«30 залпов из гаубиц и 800 фейерверков»: военные рассказали о салюте в Новосибирске на 23 Февраля

Салют продлится 20 минут

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Салют начнётся в 21:00 и продлится 20 минут

Салют начнётся в 21:00 и продлится 20 минут

В Новосибирске военные рассказали, каким будет праздничный салют к 23 Февраля — с площадки около пляжа «Наутилус» запустят 800 фейерверков и совершат 30 залпов из гаубиц.

— Завершающая репетиция салютных расчетов проходила вечером на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области. Военнослужащие выполнили залпы из 122-мм гаубиц Д-30. К 23 Февраля артиллеристы совершат марш в Новосибирск, где будут проходить праздничные мероприятия, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Салют начнётся в 21:00 и продлится 20 минут.

В Октябрьском районе Новосибирска в новогоднюю ночь фейерверком был обстрелян дом на улице Татьяны Снежиной.

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салют23 ФевраляПраздничный салют
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КОММЕНТАРИИ (39)

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15 фев 2020 в 14:44

это же сколько мильенов в небо пульнут?
Может,лучше снег с дорог вывезти? Мужчины спасибо скажут!!! да и мы...

Гость
15 фев 2020 в 14:37

Можно убрать гаубицы? Это не праздник 🥳!

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15 фев 2020 в 14:32

может дороги почистить и сделать? школы отремонтировать..