Наносит вред детям: православный активист выступил против выставки Музея природы о размножении животных

В Новосибирске в Музее природы открылась выставка «Каждой твари по паре» — экспозиция с животными во время спаривания сразу же вызвала реакцию со стороны православных активистов. Иван Квасницкий, как член Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей обратился с жалобой в полицию, Министерство культуры и уполномоченной по правам человека. Он убеждён, что выставка наносит вред детям. Корреспондент НГС выслушал все стороны конфликта.
«Это не должно быть в школе и не должно быть в театре, и не должно быть в музее»
Православный активист Иван Квасницкий объяснил корреспонденту НГС, что его не устроила возрастная маркировка выставки.
— Интересный факт открылся, что эта же выставка в Санкт-Петербурге тарифицировалась 16+, а почему-то для Новосибирска они выбрали 12+. Все лозунги я воспринимаю — «что естественно, то не безобразно», «каждой твари по паре». Единственно нужно ли то, что естественно выносить в публичное пространство — это вопрос единственный. Мы почитали закон о защите детей от вредной информации — там чёрным по белому написано, что нарушение в принципе. МВД и прокуратуре — им виднее будет. Но на наш взгляд, есть, — рассказал активист.
Он добавил, что все вопросы, касающиеся размножения, детям должны объяснять именно родители.
— Это определяет каждый родитель самостоятельно. Единственно, моё мнение, что это не должно быть в школе и не должно быть в театре, и не должно быть в музее. А как и когда — это каждый родитель решит самостоятельно без помощи журналиста, музейных работников и педагога, который пытается решать что-то за родителя. По крайней мере, по конституции у нас за воспитание своих детей отвечает родитель. Откройте конституции и почитайте. Когда ты идёшь по улице и смотришь — это одно, а когда тебе учительница с указкой водит по карте и показывает — это же другое. Я сам решу, когда мне вот моим детям объяснять все эти вещи, — добавил Иван Квасницкий.
Как член Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей он обратился с жалобой в МВД, к министру культуры и министру образования региона и к уполномоченной по правам ребёнка.
Позиция музея
В Музее природы уверяют, что возрастная маркировка соответствует содержанию выставки.
— В соответствии с федеральным законом, естественно, любая выставка имеет маркировку. Чтобы её определить, нужно знать эти критерии. Мы их перечитали и с одной стороны и с другой стороны и обратились к юристам. Наша выставка соответствует 12+. Если ставить 16+ — то там значит сцены насилия и всё такое. Зачем мы это будем ставить, если у нас нет этого в выставке? Я даже не понимаю в чём суть протеста. Даже по традициям, не знаю, в деревенских семьях, когда петух топчет курицу — это радость, цыплята будут. Если в 12 лет дети об этом не знают — это можно говорить, наверное, о педагогической запущенности, — заведующая филиалом «Музей природы» Вера Журавлёва.
«Они против чего? Против жизни?»
Автор выставки Павел Глазков, биолог, многодетный отец рассказал корреспонденту НГС, что очень удивился обращению активистов.
— Какая здесь вредная информация, если в 12 лет дети в школе изучают зоологию? Изучают биологию живых существ и репродуктивное поведение — это брачное ухаживание, спаривание, беременность и воспитание потомства, всё что раскрывает в выставке — это неотъемлемая часть зоологии. И мы даже в школьную программу попадаем. И когда у меня в Санкт-Петербурге была выставка, учителя были довольны. Здесь же нет никакого извращения. Это норма, это жизнь и меня удивляет, что некие люди [есть], которых это шокирует. Они против чего? Против жизни? А дети, так в 12 лет у девочек месячные начинаются, — объяснил автор выставки.
Глазков объяснил, что на выставке в Санкт-Петербурге возрастная маркировка в 16+ была выставлена ошибочно.
— Родители часто стесняются говорить об этом ребёнку, и, к сожалению, его учит улица, и его обучает интернет, поэтому выставка — даёт знания о правильных брачных отношениях, искренних брачных отношениях, потому что животные спариваются только с одной целью — продолжения своего рода. А деревенскому ребёнку не рано ли? Он уже с пяти-шести лет видит, как бык осеменяет корову, петух куриц топчет. И это жизнь для него. И я сомневаюсь, что какие-то извращенцы вырастают из сельских ребят. Выставка рассказывает о репродуктивном поведении животных. И второе — раскрывает эту тему в разных культурах мира, — рассказал Павел Глазков.
В конце ноября в Новосибирске в сквере у театра «Глобус» прошёл пикет православных активистов против введения закона о домашнем насилии. По подсчётам корреспондента НГС, с плакатами вышли около 50 новосибирцев.