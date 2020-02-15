Наносит вред детям: православный активист выступил против выставки Музея природы о размножении животных

В Новосибирске в Музее природы открылась выставка «Каждой твари по паре» — экспозиция с животными во время спаривания сразу же вызвала реакцию со стороны православных активистов. Иван Квасницкий, как член Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей обратился с жалобой в полицию, Министерство культуры и уполномоченной по правам человека. Он убеждён, что выставка наносит вред детям. Корреспондент НГС выслушал все стороны конфликта.

«Это не должно быть в школе и не должно быть в театре, и не должно быть в музее»

Православный активист Иван Квасницкий объяснил корреспонденту НГС, что его не устроила возрастная маркировка выставки.

— Интересный факт открылся, что эта же выставка в Санкт-Петербурге тарифицировалась 16+, а почему-то для Новосибирска они выбрали 12+. Все лозунги я воспринимаю — «что естественно, то не безобразно», «каждой твари по паре». Единственно нужно ли то, что естественно выносить в публичное пространство — это вопрос единственный. Мы почитали закон о защите детей от вредной информации — там чёрным по белому написано, что нарушение в принципе. МВД и прокуратуре — им виднее будет. Но на наш взгляд, есть, — рассказал активист.

Он добавил, что все вопросы, касающиеся размножения, детям должны объяснять именно родители.

— Это определяет каждый родитель самостоятельно. Единственно, моё мнение, что это не должно быть в школе и не должно быть в театре, и не должно быть в музее. А как и когда — это каждый родитель решит самостоятельно без помощи журналиста, музейных работников и педагога, который пытается решать что-то за родителя. По крайней мере, по конституции у нас за воспитание своих детей отвечает родитель. Откройте конституции и почитайте. Когда ты идёшь по улице и смотришь — это одно, а когда тебе учительница с указкой водит по карте и показывает — это же другое. Я сам решу, когда мне вот моим детям объяснять все эти вещи, — добавил Иван Квасницкий.