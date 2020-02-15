Нашли за час: в полиции рассказали подробности ночного поиска 12-летнего мальчика

В Новосибирске сегодня ночью стало известно о пропаже в Октябрьском районе 12-летнего мальчика. Ребёнок не вернулся домой после того, как ушёл в школу.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» в 02:00 объявил сбор добровольцев на поиск, но практически сразу же его отменил.
— Родители позвонили, сообщили, что ребёнок вернулся домой самостоятельно, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Елизавета Лиманская.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС объяснили, что ребёнка нашли в течение часа после сообщения о пропаже.
Мальчика в подъезде обнаружил брат, но при этом конфликтов в семье у ребёнка не было.
— Сегодня родители и ребёнок приглашены в инспектору ПДН, — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В конце января новосибирские полицейские опровергли информацию о массовых случаях пропажи детей из-за странной игры. Ранее по родительским чатам разошлась информация, что подростки уходят из дома без предупреждения, выключают телефоны, а потом рассказывают о своих впечатлениях в социальных сетях. Сообщения о «новом страшном увлечении» в основном распространяли в чатах WhatsApp.