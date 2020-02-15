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Нашли за час: в полиции рассказали подробности ночного поиска 12-летнего мальчика

Сегодня родителей и ребёнка ждут на беседу с инспектором ПДН

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Ребёнок пропал в Октябрьском районе

Ребёнок пропал в Октябрьском районе

В Новосибирске сегодня ночью стало известно о пропаже в Октябрьском районе 12-летнего мальчика. Ребёнок не вернулся домой после того, как ушёл в школу.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» в 02:00 объявил сбор добровольцев на поиск, но практически сразу же его отменил.

— Родители позвонили, сообщили, что ребёнок вернулся домой самостоятельно, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Елизавета Лиманская.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС объяснили, что ребёнка нашли в течение часа после сообщения о пропаже. 

Мальчика в подъезде обнаружил брат, но при этом конфликтов в семье у ребёнка не было.

— Сегодня родители и ребёнок приглашены в инспектору ПДН, — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В конце января новосибирские полицейские опровергли информацию о массовых случаях пропажи детей из-за странной игры. Ранее по родительским чатам разошлась информация, что подростки уходят из дома без предупреждения, выключают телефоны, а потом рассказывают о своих впечатлениях в социальных сетях. Сообщения о «новом страшном увлечении» в основном распространяли в чатах WhatsApp.

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пропал ребёнокполиция
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КОММЕНТАРИИ (7)

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15 фев 2020 в 12:27

Лиза алерт очередной плюсик себе в статистику нарисует) "найден жив"))
типа сами нашли

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15 фев 2020 в 11:57

Говорил же найдётся бездельник...

браво
15 фев 2020 в 11:56

12 лет это уже юноша