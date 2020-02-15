Нашли за час: в полиции рассказали подробности ночного поиска 12-летнего мальчика

В Новосибирске сегодня ночью стало известно о пропаже в Октябрьском районе 12-летнего мальчика. Ребёнок не вернулся домой после того, как ушёл в школу.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» в 02:00 объявил сбор добровольцев на поиск, но практически сразу же его отменил.

— Родители позвонили, сообщили, что ребёнок вернулся домой самостоятельно, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Елизавета Лиманская.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС объяснили, что ребёнка нашли в течение часа после сообщения о пропаже.