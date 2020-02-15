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«Куча больших ям с острыми краями»: десятки машин пробивают колёса на дороге напротив «МЕГИ»

Очевидцы утверждают, что такая ситуация на дороге продолжается несколько дней

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Читательница НГС сегодня утром тоже пробила колёса автомобиля на улице Ватутина

Читательница НГС сегодня утром тоже пробила колёса автомобиля на улице Ватутина

В Новосибирске на улице Ватутина напротив ТЦ «МЕГА» на дороге образовались ямы — читатели рассказали, что десятки водителей пробили колёса из-за них.

— На Ватутина напротив «МЕГИ» куча больших ям с острыми краями. Чуть дальше машин 10 с пробитыми колесами стоят, — рассказал сегодня утром читатель НГС Дмитрий.

В приложении 2Gis водители предупреждают друг друга об опасной дороге.

На карте стоит как минимум три метки с предупреждениями

На карте стоит как минимум три метки с предупреждениями

Читательница НГС Анастасия сама попала в одну из ям.

— Проезд в сторону площади Маркса. Ездить уже невозможно. Каждый день езжу, стоят по 3–4 машины с пробитыми колёсами уже неделю. Сегодня попала сама. Объехать негде. ДПС говорят звоните в мэрию, мэрия не реагирует. На момент, когда я пробила, в 9.30 утра примерно, уже стояло 4 машин, — рассказала пострадавшая.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, кто отвечает за состояние данного участка дороги и кто будет компенсировать расходы водителей.

На прошлой неделе жители Новосибирска пожаловались на ямы, которые образовались на дорогах после того, как часть снега стаяла, а лужи скрыли все опасные места.

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ямыопасная дорога
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КОММЕНТАРИИ (13)

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15 фев 2020 в 11:50

Потому что терпилы. В приложение напишут, на НГС напишут, а потом сами колеса купят и поменяют.
А надо так: 1) вызвать ГИБДД 2) оформить ДТП 3) купить колесо 4) пойти в суд и взыскать с мэрии ущерб.
Вот тогда ямы будут оперативно заделывать.
И не надо тут писать в комментах о том, что "да знаю я наш суд" и т.п. На такие дела реакция однозначная: в пользу граждан. И госструктуры платят как миленькие, деваться-то им некуда.

elka
15 фев 2020 в 11:47

Меня протресло на этих кочках до оргазма;))

браво
15 фев 2020 в 11:46

Ёжики плакали, кололись...