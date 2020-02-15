«Куча больших ям с острыми краями»: десятки машин пробивают колёса на дороге напротив «МЕГИ»

Читательница НГС сегодня утром тоже пробила колёса автомобиля на улице Ватутина

— На Ватутина напротив «МЕГИ» куча больших ям с острыми краями. Чуть дальше машин 10 с пробитыми колесами стоят, — рассказал сегодня утром читатель НГС Дмитрий.

В Новосибирске на улице Ватутина напротив ТЦ «МЕГА» на дороге образовались ямы — читатели рассказали, что десятки водителей пробили колёса из-за них.

На карте стоит как минимум три метки с предупреждениями

— Проезд в сторону площади Маркса. Ездить уже невозможно. Каждый день езжу, стоят по 3–4 машины с пробитыми колёсами уже неделю. Сегодня попала сама. Объехать негде. ДПС говорят звоните в мэрию, мэрия не реагирует. На момент, когда я пробила, в 9.30 утра примерно, уже стояло 4 машин, — рассказала пострадавшая.

Читательница НГС Анастасия сама попала в одну из ям.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, кто отвечает за состояние данного участка дороги и кто будет компенсировать расходы водителей.

На прошлой неделе жители Новосибирска пожаловались на ямы, которые образовались на дорогах после того, как часть снега стаяла, а лужи скрыли все опасные места.

