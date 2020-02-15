У чёрно-белых обезьянок в Новосибирском зоопарке родился малыш

В Новосибирском зоопарке у восточных колобусов родился детёныш.

— Детёныши восточных колобусов примечательны своим внешним видом и выделяются на фоне старших. У взрослых животных шерсть в основном черная, но на боках и хвосте есть полосы длинной белой шерсти. Передняя часть головы также обрамлена белой шерстью. У малышей окраска другая — они белые. И потому их хорошо видно среди сородичей, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

У этих чёрно-белых обезьян за потомством следит только самка.