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У чёрно-белых обезьянок в Новосибирском зоопарке родился малыш

Детёныш пока отличается от взрослых обезьян

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Чуть позже детёныш поменяет свой окрас

Чуть позже детёныш поменяет свой окрас

В Новосибирском зоопарке у восточных колобусов родился детёныш. 

— Детёныши восточных колобусов примечательны своим внешним видом и выделяются на фоне старших. У взрослых животных шерсть в основном черная, но на боках и хвосте есть полосы длинной белой шерсти. Передняя часть головы также обрамлена белой шерстью. У малышей окраска другая — они белые. И потому их хорошо видно среди сородичей, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

У этих чёрно-белых обезьян за потомством следит только самка. 

Сейчас в зоопарке не могут сказать какого пола детёныш — это сделают чуть позже, когда самка перестанет так пристально за ним следить.

В Новосибирском зоопарке в начале февраля сообщили, что у кошек маргай впервые появился котёнок. Пополнение также произошло и в семье серебристых игрунок.

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Новосибирский зоопарквосточные колобусымалыши
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КОММЕНТАРИИ (4)

Qwerty
15 фев 2020 в 10:40

Вот примерно такими я себе и представляю типичных троллей НГС.

Гость
15 фев 2020 в 10:35

Ерунда.
Сегодня на НГС родился жёсткий модер.
Удаляет даже АК!
Вот это новость,а в зоопарке постоянно кто то рождается.

Фото пользователя
15 фев 2020 в 10:54

Лучше бы у чёрно-белых пенсионеров родился малыш,лицемеры😠