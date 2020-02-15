У чёрно-белых обезьянок в Новосибирском зоопарке родился малыш

В Новосибирском зоопарке у восточных колобусов родился детёныш.
— Детёныши восточных колобусов примечательны своим внешним видом и выделяются на фоне старших. У взрослых животных шерсть в основном черная, но на боках и хвосте есть полосы длинной белой шерсти. Передняя часть головы также обрамлена белой шерстью. У малышей окраска другая — они белые. И потому их хорошо видно среди сородичей, — рассказали в Новосибирском зоопарке.
У этих чёрно-белых обезьян за потомством следит только самка.
Сейчас в зоопарке не могут сказать какого пола детёныш — это сделают чуть позже, когда самка перестанет так пристально за ним следить.
В Новосибирском зоопарке в начале февраля сообщили, что у кошек маргай впервые появился котёнок. Пополнение также произошло и в семье серебристых игрунок.