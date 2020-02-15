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Происшествия

В Заельцовском районе водитель «Тойоты» вылетел с трамвайных путей и врезался в «Хонду» — пострадала девушка

По предварительной информации, «Тойоту» угнал нетрезвый сотрудник автомойки

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Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента

В пятницу, 14 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска водитель «Тойоты» не справился с управлением, вылетел с трамвайных путей и врезался в «Хонду». У «Тойоты» замят капот, заднее и переднее правое крыло, а также выбило фару, бампер и боковое зеркало. У «Хонды» отлетел бампер. Из-за столкновения девушку, сидевшую за рулём «Хонды», пришлось госпитализировать. 

— ДТП произошло в 23:40. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Пострадавшая девушка госпитализирована, предварительный диагноз — ушибы. Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 

По предварительным данным, за рулём «Тойоты» был нетрезвый сотрудник автомойки, который угнал автомобиль клиента. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента.

Утром в четверг, 13 февраля, на автодороге «Северный обход» в Мошковском районе произошло смертельное ДТП. В аварии погибла женщина-водитель, которая двигалась на автомобиле «Мазда-МПВ» со стороны Болотного в направлении Новосибирска.

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авария. ДТПЗаельцовский район
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КОММЕНТАРИИ (1)

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15 фев 2020 в 01:37

Что за автомойка, где пьяные машины моют? Можно адрес?