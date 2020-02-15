В Заельцовском районе водитель «Тойоты» вылетел с трамвайных путей и врезался в «Хонду» — пострадала девушка

В пятницу, 14 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска водитель «Тойоты» не справился с управлением, вылетел с трамвайных путей и врезался в «Хонду». У «Тойоты» замят капот, заднее и переднее правое крыло, а также выбило фару, бампер и боковое зеркало. У «Хонды» отлетел бампер. Из-за столкновения девушку, сидевшую за рулём «Хонды», пришлось госпитализировать.
— ДТП произошло в 23:40. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Пострадавшая девушка госпитализирована, предварительный диагноз — ушибы. Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По предварительным данным, за рулём «Тойоты» был нетрезвый сотрудник автомойки, который угнал автомобиль клиента. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента.
Утром в четверг, 13 февраля, на автодороге «Северный обход» в Мошковском районе произошло смертельное ДТП. В аварии погибла женщина-водитель, которая двигалась на автомобиле «Мазда-МПВ» со стороны Болотного в направлении Новосибирска.