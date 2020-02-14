Новосибирец снял на видео огромное светящееся сердце на здании отеля AZIMUT

В пятницу, 14 февраля, на здании отеля AZIMUT можно было увидеть огромное светящееся сердце — сеть отелей провела акцию #AZIMUTзажигаетсердца. Блогер Станислав Ражев заснял сердце на видео с разных ракурсов. Получилось очень впечатляюще и романтично.
— Я хотел снять подобное видео ещё в том году, но был сильно занят, не успел. Особых сложностей у меня не возникло — примерно 15 минут я потратил на съёмку. Слетал на одной батарейке. И столько же времени занял монтаж, — рассказал Станислав.
Светящееся сердце можно было увидеть с 19 до 20 часов. Впервые креативный флешмоб состоялся в 2016 году в Санкт-Петербурге и очень понравился гостям отеля и жителям Северной столицы. С тех пор акция #AZIMUTзажигаетсердца стала неотъемлемой частью бренда и проходит во всех гостиницах сети.
В начале января блогер Станислав Ражев сделал новое видео про новосибирский каток и ледовый городок возле театра оперы и балета, нашумевший на всю страну.