14 февраля пятница
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 1/10
usd 63.60
eur 69.18
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 1/10
usd 63.60
eur 69.18

Все новости

Все новости
Развлечения

Новосибирец снял на видео огромное светящееся сердце на здании отеля AZIMUT

В честь Дня всех влюбленных AZIMUT Hotels провели полюбившуюся многим акцию —«AZIMUT зажигает сердца»

414
11 Обсудить

Поделиться

Впервые сердце зажгли в 2016 году в Санкт-Петербурге. С тех пор акция стала неотъемлемой частью бренда

Впервые сердце зажгли в 2016 году в Санкт-Петербурге. С тех пор акция стала неотъемлемой частью бренда

В пятницу, 14 февраля, на здании отеля AZIMUT можно было увидеть огромное светящееся сердце — сеть отелей провела акцию #AZIMUTзажигаетсердца. Блогер Станислав Ражев заснял сердце на видео с разных ракурсов. Получилось очень впечатляюще и романтично. 

— Я хотел снять подобное видео ещё в том году, но был сильно занят, не успел. Особых сложностей у меня не возникло — примерно 15 минут я потратил на съёмку. Слетал на одной батарейке. И столько же времени занял монтаж, — рассказал Станислав. 

Светящееся сердце можно было увидеть с 19 до 20 часов. Впервые креативный флешмоб состоялся в 2016 году в Санкт-Петербурге и очень понравился гостям отеля и жителям Северной столицы. С тех пор акция #AZIMUTзажигаетсердца стала неотъемлемой частью бренда и проходит во всех гостиницах сети.

В начале января блогер Станислав Ражев сделал новое видео про новосибирский каток и ледовый городок возле театра оперы и балета, нашумевший на всю страну.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

большое сердцеДень всех влюбленных
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

Фото пользователя
14 фев 2020 в 23:31

Для романтиков..

Фото пользователя
14 фев 2020 в 23:38

На самом деле похоже на толстую какашку или сардельку изогнутую.
Вы взялись страдать, так хоть бы пропорции прикинули сначала. Ой ё, лишь бы заснять, а качество - отстой.

Фото пользователя
14 фев 2020 в 23:26

Ему заняться нечем что ли? Пусть бы лучше работал, чем снимать всякую чушь.