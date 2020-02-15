В шоу «Голос.Дети» к участнице из Новосибирска развернулись все судьи, уговаривая пойти в их команды

В пятницу вечером, 14 февраля, на Первом канале начался новый сезон шоу «Голос.Дети». Среди участников оказалась сибирячка Елизавета Сметанникова. Девочка покорила не только зрителей, но и судей своими вокальными данными, ангельской внешностью и энергетикой. В течении выступления к ней повернулись все наставники.
— Мне очень нравится, когда меня сравнивают с Барби, потому что этот персонаж очень красивый и открытый. Часто думают, что блондинки глуповатые, но я отличница в школе. У нас есть традиция: всей семьёй мы готовим пельмешки по секретному рецепту, который никогда никому не скажем, его придумал мой дедушка. Слепить десяток пельменей для меня очень легко! — сказала Лиза перед выступлением.
Участница рассказала ведущей Агате Муцениеце, что хотела бы развернуть к себе наставников своей энергией. Лиза исполнила известную песню «Экспонат» группы «Ленинград». После первого припева к девочке повернулся Валерий Меладзе. На втором куплете уже все наставники — Валерий Меладзе, Полина Гагарина и Баста — сидели лицом к юной участнице. После выступления зал взорвался аплодисментами, а Баста даже встал, чтобы выразить своё восхищение.
— Где таких детей делают? — восторгалась Полина Гагарина.
— У меня к тебе два вопроса: как зовут собачку, которую ты привела в свою группу поддержки, и разрешают ли родители тебе слушать группу «Ленинград», — спросил Валерий Меладзе.
Лиза ответила, что обожает творчество Сергея Шнурова, чем очень развеселила судей.
— На самом деле твоя энергия, твоя песня и то, как ты её спела, — всё это полнейший восторг! — подытожил Меладзе.
Баста передал привет Новосибирску и тоже восхитился вокальными данными участницы.
— Твоя ангельская внешность очень хорошо сыграла с этой песней, мне понравилось, как ты все обыграла и спела, как произошло переосмысление песни, — объявил он.
Последней из судей высказалась Полина Гагарина.
— Я так понимаю, творчеством Сергея Шнурова увлекается папа. Обещаю, если ты пойдёшь в команду Полины Гагарины, школу мы с тобой не запустим!
Участница очень долго выбирала, так как все наставники уговаривали её пойти именно к ним в команду. Но в итоге Лиза выбрала Басту, чем очень обрадовала артиста.
В ноябре бывшая студентка Новосибирского музыкального колледжа имени А. Ф. Мурова Валерия Миронова выступила на шоу «Голос» на Первом канале. 21-летняя вокалистка одержала победу в этапе «Поединки», исполнив песню «Ты скажи» Владимира Преснякова в дуэте с Романом Волозневым.