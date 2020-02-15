В шоу «Голос.Дети» к участнице из Новосибирска развернулись все судьи, уговаривая пойти в их команды

Девочка покорила всех своим голосом, заставив судей побороться за себя Фото: Первый канал

В пятницу вечером, 14 февраля, на Первом канале начался новый сезон шоу «Голос.Дети». Среди участников оказалась сибирячка Елизавета Сметанникова. Девочка покорила не только зрителей, но и судей своими вокальными данными, ангельской внешностью и энергетикой. В течении выступления к ней повернулись все наставники. — Мне очень нравится, когда меня сравнивают с Барби, потому что этот персонаж очень красивый и открытый. Часто думают, что блондинки глуповатые, но я отличница в школе. У нас есть традиция: всей семьёй мы готовим пельмешки по секретному рецепту, который никогда никому не скажем, его придумал мой дедушка. Слепить десяток пельменей для меня очень легко! — сказала Лиза перед выступлением.

Участница рассказала ведущей Агате Муцениеце, что хотела бы развернуть к себе наставников своей энергией. Лиза исполнила известную песню «Экспонат» группы «Ленинград». После первого припева к девочке повернулся Валерий Меладзе. На втором куплете уже все наставники — Валерий Меладзе, Полина Гагарина и Баста — сидели лицом к юной участнице. После выступления зал взорвался аплодисментами, а Баста даже встал, чтобы выразить своё восхищение. — Где таких детей делают? — восторгалась Полина Гагарина. — У меня к тебе два вопроса: как зовут собачку, которую ты привела в свою группу поддержки, и разрешают ли родители тебе слушать группу «Ленинград», — спросил Валерий Меладзе. Лиза ответила, что обожает творчество Сергея Шнурова, чем очень развеселила судей. — На самом деле твоя энергия, твоя песня и то, как ты её спела, — всё это полнейший восторг! — подытожил Меладзе. Баста передал привет Новосибирску и тоже восхитился вокальными данными участницы.

— Твоя ангельская внешность очень хорошо сыграла с этой песней, мне понравилось, как ты все обыграла и спела, как произошло переосмысление песни, — объявил он.